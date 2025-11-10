卢健生 - 关节外科门诊 | 跨晒界

长居深圳的好友G君，对港大深圳医院服务，赞不绝口。我最近带亲戚朋友去了几次，确信港人北上就医，是未来大势所趋。



于2012年7月开业营运的香港大学深圳医院，作为港大医疗系统都附属教学医院，旨在为患者提供优质医疗服务，推动科研和教学培训工作，并持续探索公立医院改革和深港医疗卫生合作，促进粤港澳大湾区医疗融合和一体化。港大深圳医院，由深圳市政府全额投资，引进香港大学现代化管理模式，总投资约40亿元，占地面积19.2万平方米，总建筑面积36.7万平方米，拥有床位2000张，目前已启动二期工程建设，未来将增至3000病床。 前不久新闻报道，香港中文大学也在深圳开设医院，建筑面积高达59万平方米，规划床位3000张，预计2027年全面开始运营。到时候，3000加3000，总共6000张病床，对深圳当地和香港病患，都是好消息。



上次带好友到港大深圳医院看皮肤专科，解决了困扰他多年的「牛皮癣」问题。最近表嫂膝盖疼痛，去香港公立医院骨科专科看的话，以港岛西为例，非紧急新症轮候时间，中位数约24个星期，最长66个星期，而且必须先取得注册医生签发的转介信，才能排期。有了上次带好友去的经验，我大力推荐表嫂到港大深圳医院试试。



上星期我让表哥用微信，扫码关注港大深圳医院公众号（ID：hkuszh），然后预约挂号，选「关节与运动医学科」的关节外科门诊，费用100元人民币。预约到上星期六，下午两点半至三点时段。微信预约非常方便，它会显示所有能预约的日子时段，及每个时段剩余名额。



我开车接表哥表嫂，直奔医院地下停车场，泊车后直接上去主楼，找到骨科门诊，先到接待处报到，报到后就坐下等通知。等候区宽敞舒适，座位充足，有大型显示屏，清楚看到自己的轮候次序。表嫂排第三名，两点四十五分就被叫进去看医生。医生懂一点粤语，详细问清楚症状检查之后，建议做一个核磁共振扫描（MRI），以便更有效作出诊治方案。据说在香港公立医院，医生不会轻易安排做核磁共振扫描，而且要排期，到私人医务中心做，收费好几千， 一般人嫌贵。港大深圳医院这里，MRI收费505元，一点也不贵。我们同意后，医生马上打印一张单，让表嫂星期二下午回来做扫描。



啊，原来港大深圳医院也要排期做扫描，不过只需排两天。



视觉科技CEO

卢健生