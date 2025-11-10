朱小新 - 马拉松新政（二） | 北漂见闻

内地发布的《关于进一步规范马拉松赛事相关工作的通知》（以下简称《通知》），旨在促进内地赛事持续健康发展。但耐人寻味的是，上述《通知》并非突如其来，早在今年10月初，即通知正式发布几周前，网络上已在流传一份似模似样的新规文件（以下称「网传版新规」），在跑圈引起唔小震荡。



详细对比网传版新规与日前发布的《通知》之核心内容，再结合过去一个月内地赛事的变化，可再次发现，在内地所谓的「谣言」，的确又系「遥遥领先的预言」。



网传版新规的核心内容之一，是严格控制赛事数量。本次《通知》虽未明确提及，却隐晦地表示日后各地在赛事筹划时，应切实考虑参赛需求、资金筹措和城市承载能力，合理规划赛事规模。



同时，过去几周内地确有近百场马拉松赛取消或延期，均为中小城市或大型城市管辖的区县主办之赛事，如山东泰安、安徽毫州、山西临汾、河北大厂、北京延庆、广东翁源等。另外，原定伴随多场马拉松同时举办的「欢乐跑」（距离通常为3-5公里，主要供亲子及跑步新手参赛），亦宣布取消。包括江西南昌、四川宜宾、重庆两江等。



网传版新规的另一核心重点，是对赛事报名环节的规范，包括确保公众参赛名额、改进慈善名额出售等。该内容不仅《通知》中有明确规范，本月即将举办的内地顶尖赛事上海马拉松已身先士卒作出改变，可见这亦是未来内地马拉松赛事的趋势。



网传版新规的第三个核心内容，是未经体育总局允许不得邀请外籍选手及在赛事中加入「国际」二字。《通知》中虽无相关规定，但从现实案例，如西安、天津、成都来看，确已不见外籍选手踪影。



北京拼搏港青

朱小新