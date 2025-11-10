李纯恩 - 吃耳光比赛 | 好好过日子

近来因为一个中国人参加了国际「打耳光」比赛，令这个赛事在中国的知名度迅速升温。



打耳光比赛据说起源于东欧，那里的壮汉们在酒吧里喝酒喝得无聊，就想出了这个抽耳光的游戏：两个壮汉分站桌子两边，你奋力抽我一个耳光，我奋力抽你一个耳光，被抽者双手放在背后不许躲不许闪，直至把对手打倒在地就赢了。这个游戏后来传到美国，竟也成了有专人搞局的「体育比赛」，在全球举办「打耳光大赛」，参赛者可得二千美金报酬，胜出者奖金加倍。



参加这个比赛的都是蛮牛般的大只佬，有的脖子比普通人的大腿还要粗，打击和抗打能力极强，一巴抽过去如雷霆电击，随时皮开肉绽。这次参赛的中国人是一个「武术高手」，练「通臂拳」，平时能徒手劈砖破瓦，耍起拳来虎虎生风，发力之后钢条都能打弯。为了这次比赛还特地加强训练，增加吃耳光的抗打能力。一切准备妥当，飞赴沙特阿拉伯首都利雅得去吃耳光和抽耳光。



比赛开始，对手是一个乌兹别克的拳击壮小伙子，抽签决定由他先动手。中国高手背手站定等抽，只见对手扭身运劲一巴掌抽上去，高手眼角顿时爆裂，鲜血迸流，身子摇摇欲坠。旁边人员马上帮他止血。然后轮到他出手，挥手一巴抽过去，正中对手左脸，没事。裁判说小伙子接招时略闪了一下，犯规，中国高手可以补一巴掌。



于是又奋力抽去，对方中掌后略晃一晃，又没事。之后又轮到对方出手，只听砰然一声，高手应声倒地，鼻孔鲜血奔流，双眼瞪大躺在地上不能动弹。赛事结束。



根据纪录，这个抽耳光比赛有许多参赛者被对手一巴掌搧成重伤，有被搧聋的，有被搧成脑溢血的，至于脑子有没有被打坏倒不重要，因为会去讨耳光吃的人，脑子本来就坏了。



李纯恩