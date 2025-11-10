张诺 - 朱芸编的二胡音魂 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
2025-11-10 02:00 HKT
　　西九夜幕下，自由空间大盒剧场内，朱芸编执起二胡的瞬间，时空的维度奇妙变幻。这场命名为《BETWEEN WORLDS》的音乐会，既是艺术家的自我剖白，亦是一场声景交织的哲思旅程。

以原创曲目为经，跨界合作为纬，在琴弓与弦线之间，编织出叛逆、孤独、超越与感悟的四重宇宙。

　　朱芸编手中的二胡，早已超越乐器的本体。它时而低语古典的哀愁，如《空》中林志炫歌声里飘散的禅意；时而激荡现代的心跳，与电子乐器共鸣出都市的脉动。这种「破界」的尝试，不仅是技术的融合，更是将千年音魂重新植入当代语境的美学实践。当《破．地狱》的旋律响起，二胡的泣诉与鼓点的震撼交错，我们听见的不再是单一乐器的独白，而是生死轮回的宏大叙事。

　　音乐会的深层魅力，在于朱芸编对「感官通感」的极致追求。投影幕上流淌的家书手迹，与《破．地狱》的乐音相互渗透。泛黄的信纸承载著亲情的重量，而音乐则将文字未尽的牵挂化为可触的温度。这一刻，听觉与视觉的边界彻底消融，观众仿佛置身于记忆的长廊——那里有离别的叹息，也有团圆的微光，正如朱芸编所言：「希望大家不止听到，而是看到，也感受到」。

　　最动人的启示亦藏于《破．地狱》的演绎之中。朱芸编不仅在解构传统仪式音乐，更在叩问现代人的心灵困局。当二胡的幽咽与投影的家书叠加，我们猛然惊觉：需要被破除的「地狱」，或许正是日常中的疏离与遗忘。音乐在此成为渡世的舟楫，载着我们穿越尘世迷障，重新看见那些被忽略的温柔，对家人的祝福，对相聚的珍惜，对生命本真的守护。

　　曲终时刻，余韵未散。朱芸编以这场音乐会证明了：真正的创新，从来不是对传统的背弃，而是让古老音魂在当代心灵中重新生根。当二胡的最后一缕颤音融入维港的夜色，我们终于明白——艺术最深的魔力，不在带人逃离世界，而是让人携着新的维度，重返人间。

