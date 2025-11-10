李丞责 - 入伙拜四角 不拘于形式 | 李丞责博士玄学信箱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责博士玄学信箱
李丞责
2025-11-10 02:00 HKT
问：我快将搬入八乡博爱江夏围村的过渡房屋一人单位。由于安全理由，整个村范围内及单位内外均严禁烧蚊香、点香、烧衣纸等任何明火行为。我虽然是基督徒，但也相信玄学命理。不清楚单位之前住过甚么人，想在入伙前拜四角，但碍于禁火规定，实在不知如何是好。请问有甚么方法可让我住得平安顺利？

　　传统上「拜四角」的确会烧香、烧衣纸、点蜡烛，象征驱除阴气、迎接新主。古代没有电灯，自然以火代表光明与正气；但当环境条件改变，仪式也可以作相应调整。

　　火与灯同样象征光明。既然禁止用火，可改用电子蜡烛或灯代替。传统会演变，但精神不应消失；真正不可或缺的，是那份敬畏天地、尊重众生、谦卑感恩的心。

　　作为基督徒，你可以按自己的信仰进行入伙仪式。例如用电子蜡烛在单位四角点亮，诚心诵读祈祷文，向上帝祈求平安；也可在家中放置圣经、十字架等信物，让正气充满居所。

　　至于信仰与玄学是否冲突，在香港并不罕见。玄学本质上属环境学与统计学的结合，重点在方位、气流与居住心理感受。传统上人们拜观音、黄大仙等，只因中国人自古多信奉佛、道系统；若信奉基督，自然可用基督教方式祈求家宅平安。

　　入伙前可考虑以下安排：以电子烛光或灯具照亮四角，打开窗户让空气流通，播放圣诗或赞美诗，手持圣经或十字架走遍各房间，诚心祷告上帝祝福新居，并以橄榄叶或柠檬叶水抹全屋、配合香薰净化室内空气；完成后再整理环境，使家居焕然一新。仪式当天可留一盏长明灯至天亮，并煲水煮饭开炉灶，象征正式开伙。

　　仪式的意义，在于建立内心的安定与祝福，而非拘泥于形式。愿你在新居生活顺利，平安喜乐。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

李丞责 - 风水摆设 按年调整 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士，我家很小，也没有足够预算请风水师傅来家中看风水，我自己在财位放了很多黄水晶（听说能招财），也放了流水和财神像，但财运还是未见起色，所以想请问还有其他甚么物品能加强财运？ 　　如果家中未经师傅实地查看，再加上风水知识有限，最需要留意的是流年「财位」每年变动，摆设需按年份调整。今年（蛇年）正财位在西南、偏财在东南；明年马年则改为正东及中宫。正财代表稳定收入，如打工；偏财则是投资、佣金
2025-11-17 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱
李丞责 - 九运与火同行 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士您好，我的儿女分别13与15岁，沉迷上网打机难以劝止，让我十分担心前途。请问若在文昌位摆放您新书中提及的「地水火风空事业学业文昌塔」，能否助他们专心学业？ 　　学业固然重要，但它只是人生的一个阶段。人生能否成功，不单取决于努力，也取决于方向。在文昌位摆放合适风水物品，象征寄语与祝福，也提醒人立志勤学、心志专一。古人有「雁塔题名」之说，文昌塔寓意壮志与目标，为环境增添正能量，有助专注
2025-11-03 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱