李丞责 - 入伙拜四角 不拘于形式 | 李丞责博士玄学信箱

问：我快将搬入八乡博爱江夏围村的过渡房屋一人单位。由于安全理由，整个村范围内及单位内外均严禁烧蚊香、点香、烧衣纸等任何明火行为。我虽然是基督徒，但也相信玄学命理。不清楚单位之前住过甚么人，想在入伙前拜四角，但碍于禁火规定，实在不知如何是好。请问有甚么方法可让我住得平安顺利？

传统上「拜四角」的确会烧香、烧衣纸、点蜡烛，象征驱除阴气、迎接新主。古代没有电灯，自然以火代表光明与正气；但当环境条件改变，仪式也可以作相应调整。



火与灯同样象征光明。既然禁止用火，可改用电子蜡烛或灯代替。传统会演变，但精神不应消失；真正不可或缺的，是那份敬畏天地、尊重众生、谦卑感恩的心。



作为基督徒，你可以按自己的信仰进行入伙仪式。例如用电子蜡烛在单位四角点亮，诚心诵读祈祷文，向上帝祈求平安；也可在家中放置圣经、十字架等信物，让正气充满居所。



至于信仰与玄学是否冲突，在香港并不罕见。玄学本质上属环境学与统计学的结合，重点在方位、气流与居住心理感受。传统上人们拜观音、黄大仙等，只因中国人自古多信奉佛、道系统；若信奉基督，自然可用基督教方式祈求家宅平安。



入伙前可考虑以下安排：以电子烛光或灯具照亮四角，打开窗户让空气流通，播放圣诗或赞美诗，手持圣经或十字架走遍各房间，诚心祷告上帝祝福新居，并以橄榄叶或柠檬叶水抹全屋、配合香薰净化室内空气；完成后再整理环境，使家居焕然一新。仪式当天可留一盏长明灯至天亮，并煲水煮饭开炉灶，象征正式开伙。



仪式的意义，在于建立内心的安定与祝福，而非拘泥于形式。愿你在新居生活顺利，平安喜乐。



著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。

李丞责