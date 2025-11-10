KellyChu - 「安遇」再夺妇女银袋 女士盛装银袋日艳冠马场 | Executive日记

平日讲起马场，好多人都以为属于男士嘅世界，而马会同莎莎携手呈献嘅年度美丽赛马盛事「莎莎妇女银袋日」，成为女士展现美态嘅主场，打破传统印象。银袋日以华丽帽饰作为衣指引，女士们纷纷悉心打扮，以展现独特风格嘅帽饰衣裳盛装登场，吸睛之余更彰显态度，成为马场上最光彩夺目嘅主角，极具仪式感！



沙田马场昨日举行「莎莎妇女银袋日」，现场变成粉红时尚舞台，每位女士都打扮得风华绝代，场内影相打卡位多到数唔晒。难得盛装打扮，Kelly亦有拍照留念。现场更设「最佳服饰大奖」配合气氛，一众名媛淑女齐齐比拼魅力，优胜者由形象大使高海宁亲自颁奖。



现场活动亦相当精彩，今年邀请到歌手周殷廷喺马匹亮相圈献唱，同场更有香港知专设计学院毕业生呈献嘅时装汇演，模特儿佩戴瑰丽气派嘅帽饰登台，气质优雅迷人。无论你对马有无研究，都可以同姊妹一齐享受盛事氛围。



当然，马迷最关注嘅焦点赛事都非常激烈，三级赛「莎莎妇女银袋（让赛）」向来都吸引马迷注目，今届亦都唔例外。23年冠军「安遇」对撼24年冠军「安骋」，战况紧凑，最后由「安遇」再度将银袋冠军收入囊中。银袋日让大家一同扮靓、影靓相、食靓嘢，再观赏精彩表演同赛马现场，全日嘅淑女体验令Kelly确信，女士一样可以享受赛马！



KellyChu



时装汇演模特儿瑰丽登台。