Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 「安遇」再夺妇女银袋 女士盛装银袋日艳冠马场 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2025-11-10 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

平日讲起马场，好多人都以为属于男士嘅世界，而马会同莎莎携手呈献嘅年度美丽赛马盛事「莎莎妇女银袋日」，成为女士展现美态嘅主场，打破传统印象。银袋日以华丽帽饰作为衣指引，女士们纷纷悉心打扮，以展现独特风格嘅帽饰衣裳盛装登场，吸睛之余更彰显态度，成为马场上最光彩夺目嘅主角，极具仪式感！

　　沙田马场昨日举行「莎莎妇女银袋日」，现场变成粉红时尚舞台，每位女士都打扮得风华绝代，场内影相打卡位多到数唔晒。难得盛装打扮，Kelly亦有拍照留念。现场更设「最佳服饰大奖」配合气氛，一众名媛淑女齐齐比拼魅力，优胜者由形象大使高海宁亲自颁奖。

　　现场活动亦相当精彩，今年邀请到歌手周殷廷喺马匹亮相圈献唱，同场更有香港知专设计学院毕业生呈献嘅时装汇演，模特儿佩戴瑰丽气派嘅帽饰登台，气质优雅迷人。无论你对马有无研究，都可以同姊妹一齐享受盛事氛围。

　　当然，马迷最关注嘅焦点赛事都非常激烈，三级赛「莎莎妇女银袋（让赛）」向来都吸引马迷注目，今届亦都唔例外。23年冠军「安遇」对撼24年冠军「安骋」，战况紧凑，最后由「安遇」再度将银袋冠军收入囊中。银袋日让大家一同扮靓、影靓相、食靓嘢，再观赏精彩表演同赛马现场，全日嘅淑女体验令Kelly确信，女士一样可以享受赛马！

KellyChu
 

时装汇演模特儿瑰丽登台。
时装汇演模特儿瑰丽登台。

 

女士们尽展美态。
女士们尽展美态。
最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
维港海滨的嬉水嬉沙区，突破传统游乐场的触感体验。
KellyChu - 东岸板道全面开放 贯通筲箕湾坚尼地城 西营盘海滨公园下月白云弹床任弹跳 | Executive日记
全新多元休憩好去处即将登场啦，白云弹床任你玩！坐拥维港海景嘅西营盘海滨公园将于今年12月启用，多元游乐设施任君选择，其中全港公共空间首个云朵形状嘅户外充气弹床「片片云海」系最大卖点，设施可容纳多位小朋友一同登上云层，而且防滑兼防撞，绝对系儿童心中嘅梦幻国度！ 嬉水嬉沙区激发多感官体验 　　占地达约1.32公顷嘅西营盘海滨公园，连接中山纪念公园以及西区副食品批发市场，集休闲娱乐同景观功能
2025-11-10 02:00 HKT
Executive日记
皇后像广场花园将设20米高巨型圣诞树。
KellyChu - 8大地标光影汇演月底登场 旅发局「缤纷冬日巡礼」20米圣诞树点亮中环 | Executive日记
由旅发局主办嘅年度冬日盛事「香港缤纷冬日巡礼」今年重返中环，将于下周五至明年1月4日举行，届时皇后像广场将化身成「圣诞天地」，设有20米高、相当于6层楼嘅巨型圣诞树，活动临近圣诞时更可以同圣诞老人见面。此外，中环8大地标建筑物月底开始，将每晚为大家带来一场沉浸视听汇演，营造满满圣诞气氛，点亮中环。 　　下周五开始，从港铁中环站K出口往皇后像广场花园，即能步入梦幻而闪亮嘅「圣诞天地」，环绕着精
2025-11-08 02:00 HKT
Executive日记