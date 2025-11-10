KellyChu - 东岸板道全面开放 贯通筲箕湾坚尼地城 西营盘海滨公园下月白云弹床任弹跳 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-10
全新多元休憩好去处即将登场啦，白云弹床任你玩！坐拥维港海景嘅西营盘海滨公园将于今年12月启用，多元游乐设施任君选择，其中全港公共空间首个云朵形状嘅户外充气弹床「片片云海」系最大卖点，设施可容纳多位小朋友一同登上云层，而且防滑兼防撞，绝对系儿童心中嘅梦幻国度！

嬉水嬉沙区激发多感官体验

　　占地达约1.32公顷嘅西营盘海滨公园，连接中山纪念公园以及西区副食品批发市场，集休闲娱乐同景观功能于一身，仲引进多款创意设施畀小朋友尽情探索！唔好睇「片片云海」造型可爱，其实佢同时兼具安全性同挑战性，既使用防撞软垫避免受伤，亦安排现场工作人员管理，等小朋友喺云海中自由翺翔，玩得开心又放心。

　　此外，园内更突破传统游乐场设计，打造维港海滨首个嬉水嬉沙区，喺市区中激发儿童嘅多感官体验。家长马太话，嬉沙区设有衞生设施，让小朋友保持干爽，设计相当贴心。佢仲话，由于公园临海，家长看顾小朋友同时亦能坐享无敌海景，感受阵阵海风拂过脸庞，啱晒大人细路共度悠闲周末。

　　配套方面可谓应有尽有，设有观景平台、摇摆千秋、日落滑梯、育婴室同小食亭等多元设施，园内更准备建造宠物公园，全面打造「全龄友善、亲子同乐、宠物友好」嘅海滨空间，Kelly都打算喺公园正式启用后去一探究竟！

　　此外，长约1.1公里嘅北角东岸板道（东段）将于今年12月逐步开放，全线由坚尼地城贯通至筲箕湾海滨。大家喺西营盘玩完之后，可以沿住海岸畅游港岛，体验各区魅力。

户外充气弹床「片片云海」防滑兼防撞，小朋友可以尽情探索。
