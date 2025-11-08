张诺 - 日内瓦湖小镇 | 任意行

漫步尼永（Nyon），仿佛打开了一个时光宝盒。这个位于日内瓦与洛桑之间的小镇，没有大城市的喧嚣，却有着独特的从容与优雅。



从日内瓦乘火车前往尼永，仅需15分钟。步出车站，沿着斜坡走向旧城，空气中渐渐弥漫着咖啡香与湖水气息。尼永城堡高耸于旧城区之上，如今已成为博物馆，珍藏着精美的瓷器、文物，以及讲述该地区悠久而多彩历史的故事。一定要漫步至城堡露台，日内瓦湖和Jura山脉尽收眼底，让你再次领略瑞士这片土地为何如此轻易地俘获人心。



尼永的旧城区值得慢慢探索。鹅卵石街道两旁是色彩柔和的老建筑，街角藏着小巧的画廊和咖啡馆。转个弯，你可能会遇见古罗马时期留下的遗迹，一根根大理石柱伫立，诉说着这座小镇曾是凯撒大帝建立的罗马殖民地往事。历史在这里不是教科书上的文字，而是生活的一部分。



沿着湖岸散步是纯粹的享受。港口泊满小船，咖啡馆外坐着享受晨光的游人。你可以跳上轮船在湖上漫游，或者只是坐在长椅上，看着夕阳将湖面染成金粉色。



记得找个机会品尝拉科特（La Côte）葡萄酒，这片环绕尼永的葡萄园产区，酿造出瑞士最好的葡萄酒。临别时，我学当地人爬上尼永后山。在那里，白朗峰在夕阳中闪耀，日内瓦湖在脚下波光粼粼。尼永的美，在于它不刻意张扬，却总能在不经意间打动你。



张诺