李纯恩 - 桂花季节 | 好好过日子

宁波东钱湖柏悦酒店的金桂树桂花开满枝头，酒店工作人员将大竹笾放在树下，手持长竿伸到树上打花，成熟的桂花纷纷落下，竹笾里收获丰盛，金灿灿一堆，光是看照片，也似闻到了四溢在空气中的花香。持竿打花的人穿着白色厨师服，想来这花采集之后，便会送去厨房用来做桂花糖桂花糕，或许还会泡桂花酒。顿觉满满的江南风情。



有一年也是这个季节，在苏州寒山寺附近一个老宅院落里看两个苏州姑娘采桂花。那是两棵不知多少年的老金桂树，粗壮高大，树上桂花开得金黄一片。两个苏州姑娘身着蓝花布衫，在树下铺了床单那么大的蓝花布，然后伸高双臂攀住树枝，使劲一摇，阳光下便落了一场耀目生辉的桂花雨，非常非常好看。花雨大部分落在布单上，也有飞出界外的花落在地上，院子里地是用鹅卵石铺的，桂花落在石缝里，一地鹅卵石全部镶起了金边。两位姑娘笑容满面收起布单，收获所得，又都会变成桂花糖桂花糕了。



去年也是这个时候，在湘西张家界盘桓了半个月。张家界市区街道旁有许多桂花树，一到这季节桂花满开，空气中弥漫着沁人心肺的花香，特别醒神。桂花成熟了，落在地上，落在民居台阶上，落在户外小酒吧的桌椅上，有只小花猫在桌上打滚，沾了一身金桂，成了桂花猫。秋高气爽，花香浮动，午后的阳光从花叶中斜斜照来，身边的溪流上白鹭来来往往，找了块溪边的石头坐下，不动声色，不动心思，由得微风轻拂，舒服极了。



李纯恩