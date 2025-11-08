Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪 - 排8小时队，看2分钟画 | 无名指

无名指
无名指
谭纪豪
2025-11-08 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　3年一度的濑户内国际艺术祭今周末结束，朋友赶上秋季展期最后一周，刚回港就忍不住发作，「每日在码头等船等到绝望，上岸已没心情看展。」这个艺术节的最大特色，是在四国濑户内海几个岛屿之间游走看展，往来交通当然是坐船。「旅客多船次少又不加班，从未试过上到下一艘船，最差试过从排队到登岸花了4小时！」问到展出的艺术品，朋友瞬间兴奋起来，忘了遭过的罪。

　　足够热爱，就不怕其中苦难，但真正考验这份爱的，是北京故宫最近的「百年守护」特展。张择端《清明上河图》已有10年未展出了，文化爱好者与打卡人群蜂拥而至，很快网上就流传「排8小时队看2分钟画」的说法。近年很多博物馆都对热门展品实施「流水式观赏」，以管控人潮；《清明上河图》全长约5公尺，成年人正常步幅只需8步就走完，用2分钟从头到尾看一遍，未如理想但不算离谱。不可思议的是室外排8小时等候入殿，时间长就不用说了，北京初冬只有十几度，有风的话更冷，惟有对艺术的热情才能撑得住。

　　「百年守护」展期至12月30日，多数书画珍品却只展出2至4星期到10月尾。10月我去了波兰看萧邦钢琴大赛，回来只剩最后一周去北京。上故宫网站一看，预约7天全部爆满，我连去排队的资格也没有。

　　以前看展只会想自己「看不看得懂」，现在却要考虑「看不看得到」。过去30年我看过3次《蒙罗丽莎的微笑》，从寥寥十数人近距离看，到隔着人群和防弹玻璃看（不到），竟已沧海桑田。（IG︰@tamkeiho）

谭纪豪

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
谭纪豪 - 秋雨台北 | 无名指
　　11月的台北，连日下雨。这天没事，去大稻埕蹓跶，海味夹着雨水的气味，连空气都变重了。这儿曾是台北最繁华的商业中心，近年在旅游业带动下又重新积累了些人气，遗下了模糊的历史轮廓。 　　19世纪淡水开港，位于淡水河要塞的大稻埕码头成为物资集散地，洋行林立，做茶叶和布料贸易，旺财又旺丁。好景不常，日治时期日商抵制洋行，到战后淡水河淤积而失去了河港功能，大稻埕黯然落幕。这一区昔日再风光，也不过是历
2025-11-22 02:00 HKT
无名指
谭纪豪 - 身如不系之舟 | 无名指
　　中美元首釜山会晤，万众瞩目。这个困局连始作俑的特朗普都无从下手，双方小心谨慎，得出各退一步又互不相让的平局。 　　我不谙时局，无意分析，只想起一个在内地做贸易的大老板。多年没见，最近在欧洲碰到他，长胖了点但面容憔悴，「被特朗普搞惨了！」他叹了口气说。「搞来搞去，朝令夕改，客户不肯进货，我备好的货唯有贱卖，亏了100多万美金。」 　　他的生意近8成在北美，正是特朗普口中「赚美国人很多
2025-11-01 02:00 HKT
无名指