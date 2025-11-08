谭纪豪 - 排8小时队，看2分钟画 | 无名指

3年一度的濑户内国际艺术祭今周末结束，朋友赶上秋季展期最后一周，刚回港就忍不住发作，「每日在码头等船等到绝望，上岸已没心情看展。」这个艺术节的最大特色，是在四国濑户内海几个岛屿之间游走看展，往来交通当然是坐船。「旅客多船次少又不加班，从未试过上到下一艘船，最差试过从排队到登岸花了4小时！」问到展出的艺术品，朋友瞬间兴奋起来，忘了遭过的罪。



足够热爱，就不怕其中苦难，但真正考验这份爱的，是北京故宫最近的「百年守护」特展。张择端《清明上河图》已有10年未展出了，文化爱好者与打卡人群蜂拥而至，很快网上就流传「排8小时队看2分钟画」的说法。近年很多博物馆都对热门展品实施「流水式观赏」，以管控人潮；《清明上河图》全长约5公尺，成年人正常步幅只需8步就走完，用2分钟从头到尾看一遍，未如理想但不算离谱。不可思议的是室外排8小时等候入殿，时间长就不用说了，北京初冬只有十几度，有风的话更冷，惟有对艺术的热情才能撑得住。



「百年守护」展期至12月30日，多数书画珍品却只展出2至4星期到10月尾。10月我去了波兰看萧邦钢琴大赛，回来只剩最后一周去北京。上故宫网站一看，预约7天全部爆满，我连去排队的资格也没有。



以前看展只会想自己「看不看得懂」，现在却要考虑「看不看得到」。过去30年我看过3次《蒙罗丽莎的微笑》，从寥寥十数人近距离看，到隔着人群和防弹玻璃看（不到），竟已沧海桑田。（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪