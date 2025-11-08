KellyChu - 8大地标光影汇演月底登场 旅发局「缤纷冬日巡礼」20米圣诞树点亮中环 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-08 02:00 HKT
生活 专栏
由旅发局主办嘅年度冬日盛事「香港缤纷冬日巡礼」今年重返中环，将于下周五至明年1月4日举行，届时皇后像广场将化身成「圣诞天地」，设有20米高、相当于6层楼嘅巨型圣诞树，活动临近圣诞时更可以同圣诞老人见面。此外，中环8大地标建筑物月底开始，将每晚为大家带来一场沉浸视听汇演，营造满满圣诞气氛，点亮中环。

　　下周五开始，从港铁中环站K出口往皇后像广场花园，即能步入梦幻而闪亮嘅「圣诞天地」，环绕着精美圣诞树装饰与玩具主题摆设嘅巨型圣诞树，势成今个圣诞必到打卡点！而由12间圣诞小木屋组成嘅圣诞市集，更会紧接于本月28日登场，逢星期四至日及公众假期在广场举行，带来丰富多样主题餐饮及应节精品，同时设有节日限定工作坊，让市民旅客共度欢乐冬日时刻。

　　中国银行大厦、中银大厦、终审法院大楼、香港大会堂高座、香港会所大厦、汇丰总行大厦、太子大厦、渣打银行大厦，8幢中环地标建筑，将于本月28日起每晚7︰30至10︰30，每30分钟循环演出「光影汇．中环」。透过3D投影技术、灯光效果并配合节目音乐，展现多变立体嘅天使、雪人、驯鹿、礼物等节庆图案，令现场转变为一场绚丽视觉盛宴，仿佛置于梦境般嘅冬日世界。

　　置地公司更将连接圣诞天地嘅整条遮打道挂满灯饰，将迷人圣诞景象延伸至中环街头，打造成浪漫星光长廊。为营造全城节庆氛围，旅发局亦与业界联手推出至少超过300项优惠，吸引旅客市民在港共度佳节，带旺消费。

　　旅发局主席林建岳表示，今年活动系阵容最鼎盛一年，希望营造浓厚节庆氛围，巩固香港作为亚洲冬日首选旅游目的地嘅地位，推动节日经济。

圣诞市集紧接于本月28日登场。
圣诞市集紧接于本月28日登场。
林建岳希望活动巩固香港作为亚洲冬日首选旅游目的地嘅地位。
林建岳希望活动巩固香港作为亚洲冬日首选旅游目的地嘅地位。
Executive日记