胡慧冲 - 曼谷人气中菜 四面佛旁再现 | 笔泰冲动

在曼谷中菜界极具口碑嘅「文苑中菜」，最近正式乔迁新址。新店选址可谓地灵人杰——就喺距离四面佛只有两步之遥、Grande Centre Point Prestige Bangkok酒店地面层。虽然酒店要到12月1日先全面开幕，但文苑已率先登场，头两日已吸引大批本地老顾客捧场，座无虚席。



新店空间更大、格局更阔落，装潢延续文苑一贯典雅风格，餐厅气氛高贵而不失亲切。除咗经典招牌「花胶面」依然人气爆棚，楼上新推出嘅「佛跳墙」更成为全场焦点——用料极之澎湃，包括花胶、鲍鱼、海参、瑶柱等珍贵食材，一盅可供六位享用，价钱约8,000铢，新张期内更推出七折优惠，诚意十足。



虽然香港旅客喺泰国未必会特别食中菜，但文苑早已成为曼谷港人圈子嘅热门聚脚点，唔少香港明星、名媛、厨艺界人士都系常客。好多人都话，佢哋嘅花胶面「比香港仲高质」，汤底浓郁、胶质厚重、入口黏唇，绝对系一碗充满工夫嘅靓汤面。



至于掌舵人文哥，一向以用心与坚持见称。佢话新店只系一个开始，未来将计划推出更多创新粤菜、办大型宴席，甚至考虑开分店，真正喺曼谷「大展拳脚」。相信以文哥多年嘅经验同对品质嘅执着，乔迁之后势必再创高峰，成为泰国港式中菜嘅新标竿。



胡慧冲