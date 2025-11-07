KellyChu - 康文署冬日呈献合家欢剧目 「冬日开怀集」系列9大精彩节目轮住睇 | Executive日记

康文署今年积极带来数之不尽的精彩文化艺术节目，来到第四季更新推出「冬日开怀集」系列，由本月至明年2月将精选5个海外及4个本地合家欢节目，涵盖舞蹈、音乐、杂技、戏偶、人偶音乐剧和多媒体演出等多种艺术形式。



首先以一场冒险旅程打头阵，由日本飞行船剧团呈献改编经典童话的人偶音乐剧《杰克与魔豆》（粤语配音版），与杰克勇闯巨人巢穴拯救公主。而西班牙奇异手创剧团的《太空小狗莱卡》则带大家重回1957年，见证小狗莱卡成为太空探险家的历程，反思生命的意义。还有加拿大无尾熊小子的《蚊仔发「乐」梦》，融合现场偶戏、电影摄影与现场音乐，每一场表演都是独一无二的剧场视听体验。



想捧腹大笑的话，不要错过首次来港演出的澳洲弯弯曲曲马戏团，两位演员在《搬屋bee bee》中化身蜂后和工蜂，以马戏、杂技、音乐及舞蹈演绎山火后重建家园的故事，寓意环保与团结。日本间艺工场的当代马戏作品《曙光之月》，讲述一名女孩误闯地下世界的奇幻旅程，结合杂技、舞蹈与视觉效果，震撼感官。



本地节目就包括圣乐巨匠韩德尔诞辰340周年神曲《弥赛亚》、R&T《花木兰：合格女子养成记》、偶友街作《来回16000公里：小企鹅要回家》，及Free-To-Play《塑胶岛上的怪诞家族》，各具特色，展现本地艺术创作的多元魅力。



KellyChu