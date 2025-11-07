李纯恩 - 不信人时代 | 好好过日子

跟以前一起做传媒的朋友聊天，说起新闻和假新闻。在AI攻城掠地的时代，真和假越来越难分辨，假作真时真亦假，因为疑真似假的事情太多，现在即使是真事也令人怀疑起来。



这自然也是因为上当上得太多，疑心便越来越重。以前有一种对任何事情都会产生疑问的人，但凡跟他说一件事，他便会先来一句：「系唔系真㗎！」遇到这种人很烦，你跟他说甚么都要解释，解释又那么多余。但现在，或者在不久的将来，连我们自己都会变成这种人。



科技进步成这样，带给人类各种各样的方便，包括了造谣的方便。劣币驱逐良币，海量的谎言也必驱逐真话。就拿照片来说，以前是「有图有真相」，一张照片顶万语千言。但在今天，有图未必有真相，一张AI照片顶万千谎言。



这大概也是起初觉得AI图片挺有趣，现在却开始讨厌这些玩意的原因。这一类假东西不知分寸，只会越来越过分。如今看见一张照片一篇文章或者一条短片，甚至是你认识的人在网上对着你说话，只要内容稍微超出一点认知范围，即使一切真实，也会怀疑是否AI造假。人与人之间、受众和传媒之间的信任感越来越薄弱。我们曾经非常讨厌那种凡事怀疑的人，但渐渐的，我们也成了这种讨厌的人。



以后大概只有两种人，一种是无论你说甚么都相信的人，另一种是无论你说甚么都不相信的人。连造谣者也包括在其中。



李纯恩