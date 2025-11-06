Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 钟表传奇 | 红棉树下

林静
2025-11-06 02:00 HKT
生活 专栏
　　在瑞士日内瓦老城区的宁静街巷中，藏着一座钟表爱好者的圣殿——百达翡丽博物馆（Patek Philippe Museum）。这里不仅陈列着时间的印记，更讲述着人类追求精准与美的执着故事。

　　踏入博物馆，仿佛进入一个时光隧道，从16世纪的古老时计到21世纪的复杂腕表，500多年的时计历史尽在眼前。馆内收藏了超过2000件计时作品，不少金碧辉煌，它们见证了人类工艺的演进，从最初的袋表到如今的腕表，每一件都承载着当时的科技与美学成就。

　　博物馆位于一栋建于1910年代末期的建筑物，品牌在1975年购入作为旗下表壳及表带制作工坊的基地。改建为博物馆后，力求营造私人宅第温暖又怡人的氛围，让人走进博物馆中不仅大开眼界，同时也能感受到一股温馨感。

　　馆内亦重现了古老的制表工坊，访客可以亲眼见到传统制表工具与技术，感受工匠们对完美的执着追求。这种将历史与现实相连接的展示方式，让冰冷的计时器人性化起来，即使对钟表的认识有限，也会看得津津有味。

　　我最喜欢位于3楼的16至19世纪古董藏品，一系列来自日内瓦、瑞士和欧洲钟表及珐瑯工艺，包括了许多在钟表史上留下浓墨重彩的杰作。

　　博物馆的图书馆收藏了超过8000本与时间度量相关的专作，成为研究钟表历史的学术宝库。

林静

