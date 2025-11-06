KellyChu - 迪士尼酒店首办大闸蟹宴 | Executive日记

今年内地恢复直接向香港供应大闸蟹，市民大饱口福。香港迪士尼乐园酒店「晶荷轩」同香港迪士尼探索家酒店「云龙轩」，首次推出大闸蟹宴，挑选肥美大闸蟹，巧妙设计多款蟹粉主题菜式，仲帮食客拆蟹，Kelly同朋友都食得笑逐颜开。



Kelly去咗晶荷轩享受「蟹公宴」，拣蟹好讲究，每只蟹公六両重，肉质结实，膏香浓郁，多到黏口。上菜𠮶阵，侍应即场帮手开盖、拆件，连寒凉嘅内脏亦先挑走，让食客优雅地享受大闸蟹嘅鲜甜。餐单仲包括蟹粉小笼包，一咬满溢矜贵蟹粉；又有蟹皇赛螃蟹，以手工拆出的矜贵蟹皇与蛋白同炒，口感滑嫩鲜香，仲有几款都将蟹粉嘅鲜香发挥到极致。



席间，Kelly遇上香港迪士尼乐园高层莫伟庭（Michael Moriarty）同施保添（Tim Sypko）。成功令乐园十年来首度扭亏为盈嘅Michael，获美国总部赏识，喺明年2月由香港行政总裁升任迪士尼体验执行副总裁兼首席财务总监；而原任营运高级副总裁嘅Tim，就接任香港行政总裁一职，两人喺香港生活多年，广东话讲得好好，亲切又接地气，Kelly祝愿佢哋喺新岗位一切顺利。



KellyChu



蟹粉海鲜蒸白玉。