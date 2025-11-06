KellyChu - 6间博物馆「生日」 逾百项活动全月庆祝 香港博物馆节「嘉年华」 大人细路同乐 | Executive日记

康乐及文化事务署今个月举办第11届「香港博物馆节」，开幕节目「缤Fun博物馆嘉年华」喺上周六及日圆满举行，一连两天活动吸引好多市民参加。Kelly见唔少家长带同小朋友一齐嚟玩游戏、体验工作坊，现场仲有一些家庭游客玩埋一份，好不热闹。



「缤Fun博物馆嘉年华」重点活动之一是于钟楼附近设置嘅巨大化桌游，包括「棋妙博物馆」、「『乒』纷大对战」、「一人一笔接龙大派对」、「旱地冰球总动员」等，各项游戏创新有趣，大人细路都玩得好开心。



康乐及文化事务署市场及业务拓展总监陈乐思话，大家可能都会觉得博物馆给人「好认真」嘅印象，所以希望透过欢乐有趣方式，令公众有不一样感受，例如多个设施都有不同博物馆元素渗在其中，让参加者从而对博物馆有更多认识，提高佢哋日后到访兴趣。



今年「香港博物馆节」首次以「博物馆庆典年」为主题，庆祝6间博物馆「生日」，包括李郑屋汉墓发现70周年、香港历史博物馆50周年、香港太空馆45周年、香港铁路博物馆40周年、香港文化博物馆25周年，以及香港抗战及海防博物馆1周年。康文署辖下17间博物馆及艺术空间将推出超过100项活动，诚邀市民一同参与6间博物馆嘅「生日派对」。



