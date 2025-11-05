李纯恩 - 蟹季 | 好好过日子

阳澄湖边有句俗话叫作「秋风起，蟹脚痒」。说的是到了秋凉，刮起了秋风，湖里的大闸蟹便呆不住，纷纷往南迁移。这时候的大闸蟹膏丰肉满，千军万马往南而去，沿途淘汰了老弱残兵，最后到了昆山巴城地界，湖里剩下的都是精壮分子。所以吃大闸蟹要吃阳澄湖蟹，阳澄湖蟹要吃巴城出品。



这说的当然是早年的事情，如今已没有野生野长的大闸蟹，巴城的阳澄湖大闸蟹也都早已人工养殖，本来还用细网隔出湖田养蟹，如今为了湖水的水质良好，已开始在湖边挖塘，再引入湖水养蟹。当地朋友说，挖塘养蟹因为面积小了，可加入供氧设备，对蟹的品质倒是更容易控制，出产也稳定了。



由于天时地利的关系，虽然全国许多地方都出产大闸蟹，但清水大闸蟹，依然以阳澄湖蟹质量最佳。往年这个时候我已带朋友们去湖边吃蟹，但今年闰六月，天热的时间长，所以特地延迟到十一月底出发，那时候的螃蟹便真正像林黛玉说的那样：「螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香」当其时也。



没去阳澄湖之前当然也要吃蟹，在香港吃蟹，照例帮衬「林记永昌号」的老友阿LAM。这日跟他订蟹的时候问今年蟹怎么样？他说今年蟹的质量很好，母蟹已十分成熟，随着天气转凉，公蟹也会越来越好。前两年因为海关检疫的关系，大闸蟹不能由大陆直接运过来，必须要去韩国转运才可进口香港。今年政策改变了，可以直接由大陆进口，所以运输时间缩短了，运来的蟹更新鲜，成本因此降低，蟹价也相应调整。若去不了阳澄湖，在香港吃蟹也不错。



李纯恩