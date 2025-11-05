张诺 - 钢琴与小提琴共谱音乐诗篇 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
2025-11-05 02:00 HKT
生活 专栏
　　我安坐在香港文化中心音乐厅上层的G83座上，俯望大舞台，钢琴的右侧轮廓清晰如画，沈靖韬的侧影专注而沉静，其十指在琴键上翩跹跃动，仿佛与音乐共生。这一夜，他不仅展现了精湛的技巧，更以深邃的诠释，与小提琴家陈蒨莹的绚烂琴音交织，共谱了一场动人的音乐诗篇。

　　贝多芬的《C小调第七小提琴奏鸣曲》，如一场灵魂的对话。钢琴与小提琴时而齐声共鸣，时而彼此追问，在紧张与不屈的乐音中，迸发出贝多芬内心的风暴。那不仅是旋律的流淌，更是情感的激荡，是矛盾与力量的深刻交融。

　　易沙儿的《G大调无伴奏小提琴奏鸣曲》，被誉为技巧的巅峰之作。陈蒨莹之独奏，举重若轻，驾驭了每一个艰难的音符——从双音的复杂交织到泛音的轻灵飘逸，她以琴弓绘画「黎明」的苏醒，从朦胧渐至辉煌；又以「乡村之舞」的奔放节奏，引动听者心弦，仿佛置身于欢腾的节庆之中。

　　随后，沈靖韬独奏孟德尔逊的《苏格兰奏鸣曲》，如一幅流动的画卷。第一乐章的琶音急促而汹涌，似风雨欲来，勾勒出苏格兰高地的苍茫与忧郁；第二乐章则如精灵舞动，音符轻盈跳跃，仿佛民间舞蹈的欢快场景；至第三乐章，乐曲渐次激昂，最终毅然转向大调，以灿烂的琴音划破阴霾，引领我们走向光明。曲终一瞬，我情不自禁地鼓掌喝彩，心中激动难平。

　　沈、陈二人合奏的莉莉．布朗洁《夜曲》，亦如星光点点，温柔而深邃。沈靖韬曾对传媒说，每一次演奏过后，过数小时直达深宵方能平复心情。我想告诉他，作为一名乐迷，他的琴音带我走过一场难忘的旅程——沿途有风暴，有黎明，有辽阔的天地，更有恒久的感动。

张诺
 

钢琴家沈靖韬。
钢琴家沈靖韬。
