KellyChu - 西九「自由爵士音乐节」明起上演 爵士教父联新生代钢琴家二重奏 | Executive日记

KellyChu
2025-11-05 02:00 HKT
　　西九旗舰大型音乐盛事「西九演艺呈献：自由爵士音乐节」，将于明天至周日喺西九文化区自由空间大盒举行。今年音乐节汇聚接近200位来自巴西、内地、意大利、日本、韩国、泰国及英国等地爵士乐手，其中包括本地爵士教父罗尚正（Ted Lo）与新生代钢琴家张贝芝（Joyce Cheung）、COLLAR成员邱彦筒（Marf）及陈泳伽（Winka）、MIRROR成员陈卓贤（Ian）、英国爵士钢琴新星Joe Webb等，带领乐迷探索全新声音和爵士体验。

　　Ted Lo是次破天荒首度与Joyce Cheung联手，于周四晚上8时半呈献二人首个钢琴二重奏音乐会。两位音乐家将演绎精选原创作品，并重新编曲多首耳熟能详嘅旋律。乐迷记得别错过这场跨越背景与世代嘅同台演出。本届音乐节亦一如以往呈献多场免费节目，接近40场精彩演出将于西九艺术公园大草坪、海滨西草坪及留白Livehouse上演，阵容同样鼎盛，包括大友良英（Otomo Yoshihide）、泰国人气女声mindfreakkk、美籍华裔音乐家李带菓、香港知名音乐人包以正及雷柏熹。

