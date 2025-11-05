KellyChu - 消委会消费权益新闻报道奖 星岛新闻集团夺4项殊荣 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委会消费权益新闻报道奖 星岛新闻集团夺4项殊荣 | Executive日记

KellyChu
2025-11-05 02:00 HKT
由消委会主办的「第25届消费权益新闻报道奖」，昨天举行颁奖礼，今届有35间传媒机构参加，收到共466份参赛作品。星岛新闻集团夺得4项殊荣，包括旗下《星岛申诉王》分别于新闻影片奖—短片获得银奖、专题特写奖获得银奖，更晋身年度大奖最后五强！《星岛日报》则于「新闻摄影」组别入选最后五强。

陈百里：保障消费权益  传媒至关重要

　　署理商务及经济发展局局长陈百里担任颁奖典礼主礼嘉宾，他说：「要令政府和消委会在推动保障消费者权益的工作发挥最大效用，传媒角色至关重要，透过专业和客观报道，深入探讨与消费者相关的议题，不但为香港广大市民『长知识』，亦有助公众加强自我保护意识，对维护市场信心发挥关键作用。」

　　《星岛申诉王》凭着「独家放蛇追踪演唱会『假飞党』 骗徒被踢爆露真面目」，在新闻影片奖—短片组别获得银奖。团队锲而不舍放蛇引出假飞党成员现身，记者当场与骗徒对质，拆解真假门票区别，让市民引以为戒，避免中招。

　　此外，《星岛申诉王》系列报道「北上买餸消费陷阱多」，亦于专题特写奖组别获得银奖及年度大奖最后五强。报道一连四集探讨港人北上买餸陷阱，踢爆内地街市档主以真空包装，方便港人带生肉过关；另外又揭开水货客将北上买餸带返香港变成生意，揭示当中法律责任和食安问题。

　　而《星岛日报》摄影记者吴艳玲则以作品「疯狂购物」，于「新闻摄影」组别入围最后五强。

星岛新闻集团旗下《星岛申诉王》和《星岛日报》共夺得4项殊荣。
