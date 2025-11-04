林国诚 - 三元不败 | 五里山

当实地堪察得阴阳二宅的案例越多，才能引证自己所学的理论是否真确。从这几个星期分享过的案例，由只把墓碑修改了15度到最当运的线度，家族集团三数年间破产入狱。又如上星期提及的超级巨富祖墓葬下等了几十年，时间一到便一发如雷。



睇过几个大家族的祖墓发迹的不同的时间性是相当脗合一致。亦看过一个家族在六七十年代前亦是非常显赫，从上海一直发迹到香港，我相信祖辈亦非常笃信堪舆，在香港南区一公墓找到了墓地，峦头形局得山得水，四兽俱全，确实在1930年间，家族生意很多元化，涉及不同行业，后来更将家族大部分成员都迁葬在同一排，十分归一。除了方便拜祭，当运时实在势如破竹。但风水是讲时间性的，当元运一过就会反主不吉，就是眼见当进入70年后，龙头行业趋势已经转移。因为本身是得势的龙局，虽退步很快但没有犯煞，还是可以。要达长期兴旺，在风水学常说运过即逝。所以有说富不过三代，就是因为元运的过去，以上的例子是将所有的鸡蛋放在同一个篮里，即是大部分仙人放同一地方同一个坐向。



在风水学有大家梦寐以求的名字——三元不败。三元不败切切实实是玄空派学名，三元即上中下三个元运，每个元运60年合共180年。没有二元不败，每元90年运。无论是二元或三元，总之能在180年间保持优势，起码不败退。



但在香港见到何止三元，富过千年不退，大有人在。亦有只发一代。所以有很多学理囊括。发过千年的当然有清楚的原因，绝不含糊，但对我们都市人，能发10年20年已经非常期待。这亦有明确的条件出现。这就是我多年沉迷风水的原因。



林国诚