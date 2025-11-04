林静 - 放宽心 吃茶去 | 红棉树下

在香港中央图书馆的展厅里，诺贝尔文学奖得主莫言与书法家王振的摄影书法展正静候知音。展题「放宽心．吃茶去」6字，瞬间拉近了观众与两人这趟心灵之旅的距离。



莫言与王振自2019年创办「两块砖墨讯」平台，近6年来已发布约270期「墨讯」。他们游走内地，出访外国，穿梭城市与大自然之间，以手机和无人机记录，用细腻文字书写，开创了「简约团队+科技赋能」的创作模式。



这种方式打破了传统书法的孤高姿态，让书法艺术重回日常生活。展览中，创新光影技术透视着书法线条，让习惯屏幕的观众也能清晰感知莫言左手书法的墨色层次与流动质感。



莫言谦逊地说：「我从来不认为自己是书法家，只是对于用毛笔写字感兴趣的人。」他强调，书法不应只是技巧展示，而应是「文墨共生」的载体——不是为写书法而写，而是为完成文学创作而自然流露。



「放宽心 吃茶去」这一主题，源自莫言因柏林禅寺未开、只能在门外遥观时创作的诗句「放宽心境吃茶去，大义微言梦里寻」。他未因无法入寺而沮丧，反而将寺外所感化为创作灵感。



莫言对此的理解朴素而深刻：「就像猎人打猎，不一定每天都有收获，但过程本身就有意义。」 这种接纳不确定性、与生活和解的态度，正是现代人急需的智慧。



他进一步阐释：「你没放宽心也是挣不够，事情已经发生，紧张焦虑都于事无补。不如放宽心，喝杯茶，冷静下来想办法再绕一条路。」



莫言和王振的合作，超越了传统意义上的书法展。他们将旅途中的摄影作品与诗词书法并置，成就了一场沉浸式的视觉文化盛宴。这种艺术家之间的互敬互赏，为整个展览增添了温润的人文气息。



林静