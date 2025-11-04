KellyChu - 东九文化中心启用　「旧街坊」陈国基：带出昔日社区记忆 | Executive日记

位于牛头角嘅东九文化中心昨日正式启用，中心设有5个分别可容纳120至1200名观众嘅场馆，配备多项先进舞台设备，及灵活舞台设置和空间，系本港首个以艺术融合科技嘅表演场地。揭幕典礼昨日由政务司司长陈国基主礼，佢指出，东九将成为本港最新旗舰表演场地，不仅系政府推动文化艺术发展嘅重要里程碑，更加系巩固香港作为中外文化艺术交流中心嘅关键一环。



陈国基致辞时指，东九特别将其剧院预留作长期演出用途，希望让标志性制作得以长时间演出，推动演艺产业持续发展。佢又话，自己曾经住过呢区，「非常荣幸见到它现时摇身一变」，中心设计既象征文化核心，也带出昔日牛头角屋邨嘅社区历史记忆，称赞「做到新旧交融、传承创新」。同场其他主礼嘉宾包括文化体育及旅游局局长罗淑佩、康文署署长陈咏雯等。



由今个月至明年2月推出嘅「东九开幕季」，将为观众带嚟17个精彩节目，除咗将于下周六首演嘅开幕节目《一束光——高锟的记忆》，之后仲有无人机越界舞蹈演出《触动浮光》、数码科技融合激光与现场音乐演奏嘅《炫光狂想派》、独舞剧场《细声讲．捉谜藏》及大玩生成影像嘅原创音乐派对《电音狂热》等。全运会举行期间，中心大堂亦会直播开幕礼及主要赛事。



KellyChu

