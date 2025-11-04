金泽培 - 回忆不停站 铁路见未来 | 「培」伴前行

身为铁路人，我一直相信铁路的功能及价值远不止于代步出行。不同年代的铁路资产、列车、月台或车厢中的每件物品，都承载着城市的故事，满载乘客的回忆。去年，港铁为庆祝通车45周年，在红磡站推出「站见」铁路展，寓意「车站相见」，将盛载我们集体回忆的铁路展品重新呈现，让公众细味及重温段段铁路情怀。



「站见」自开幕至今已逾一年半，深受市民和旅客喜爱，铁路迷的支持更不在话下。尤其在周末，不少家庭带同年幼子女参观，让孩子一见东铁线第一代电气化列车「黄头」。不少人更多次造访，至今超过20万人次与我们一同回味这段「站见」铁路岁月。



除了「黄头」，「站见」还有同样退役的「乌蝇头」列车、柴油机车、列车部件等 ，每件铁路珍藏都细说铁路网络发展的故事，见证随时代变迁的演进历程。展览中的站员制服、执勤工具，都是我的铁路岁月的一块拼图；每次陪同嘉宾、团体同游「站见」，我总喜欢介绍跨越年代的车站海报、员工珍藏的物品，是铁路文化的缩影，亦侧面映衬社会脉络，各位他日参观不妨多花时间细看。



这段时间，团队一直花心思为「站见」增添新鲜感。如今年初加入展出的九广铁路直通列车「九广通」，它见证香港与内地乘客往返两地的情感连系，让展览更具深度，又加入新展品让铁路故事更完整。



「站见」原本计划开放至今年底，有见于大家对铁路故事有如此深厚的情感，我们亦延长展期，并计划将九龙站「港铁展廊」的部分展品移师至「站见」，呈现更丰富、立体的铁路故事。



「站见」从回忆出发，透过展品展现出铁路不仅连系人与社区，更伴随城市发展；随着铁路网络扩展，亦推动城市走向更美好未来。



金泽培