Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培 - 回忆不停站 铁路见未来 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金泽培
2025-11-04 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

身为铁路人，我一直相信铁路的功能及价值远不止于代步出行。不同年代的铁路资产、列车、月台或车厢中的每件物品，都承载着城市的故事，满载乘客的回忆。去年，港铁为庆祝通车45周年，在红磡站推出「站见」铁路展，寓意「车站相见」，将盛载我们集体回忆的铁路展品重新呈现，让公众细味及重温段段铁路情怀。

　　「站见」自开幕至今已逾一年半，深受市民和旅客喜爱，铁路迷的支持更不在话下。尤其在周末，不少家庭带同年幼子女参观，让孩子一见东铁线第一代电气化列车「黄头」。不少人更多次造访，至今超过20万人次与我们一同回味这段「站见」铁路岁月。

　　除了「黄头」，「站见」还有同样退役的「乌蝇头」列车、柴油机车、列车部件等 ，每件铁路珍藏都细说铁路网络发展的故事，见证随时代变迁的演进历程。展览中的站员制服、执勤工具，都是我的铁路岁月的一块拼图；每次陪同嘉宾、团体同游「站见」，我总喜欢介绍跨越年代的车站海报、员工珍藏的物品，是铁路文化的缩影，亦侧面映衬社会脉络，各位他日参观不妨多花时间细看。

　　这段时间，团队一直花心思为「站见」增添新鲜感。如今年初加入展出的九广铁路直通列车「九广通」，它见证香港与内地乘客往返两地的情感连系，让展览更具深度，又加入新展品让铁路故事更完整。

　　「站见」原本计划开放至今年底，有见于大家对铁路故事有如此深厚的情感，我们亦延长展期，并计划将九龙站「港铁展廊」的部分展品移师至「站见」，呈现更丰富、立体的铁路故事。

　　「站见」从回忆出发，透过展品展现出铁路不仅连系人与社区，更伴随城市发展；随着铁路网络扩展，亦推动城市走向更美好未来。

金泽培

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
金泽培 - 全城全运 港铁同行 | 「培」伴前行
第15届全国运动会刚于周日在广州隆重揭幕，全国观众见证由粤港澳三地运动员火炬手共同点燃场内主火炬，为全国最高水平的体育盛事正式拉开帷幕，燃起运动员追求卓越的热血，也激发市民对精彩竞技的期待。 　　早前香港区举行的火炬传递，我有幸成为火炬手之一，心情雀跃与期待。当日在尖沙咀一段，我从中国香港单车队领队聂伟文先生手中接力，将点燃的火种传递予骑师何泽尧先生手上的火炬。两位都是在各自领域贡献良多的杰
2025-11-11 02:00 HKT
「培」伴前行
欣澳站。
金泽培 - 绿色建筑铁三角 | 「培」伴前行
香港高楼林立、人口稠密，多年前便被称为石屎森林。随着绿色建筑理念逐渐渗透城市规划，不难发现近年新落成建筑纷纷融入多样绿化、自然采光等元素，为城市景观注入更多生气与绿意。 　　港铁遍布十八区的车站，不仅是市民出行的要点，坐落社区之中亦可成为推动绿色共融的典范。以2020年启用的显径站为例，车站的半开放式设计提供自然采光及对流通风、绿化天台、使用可再生能源及环保物料等，规划上亦照顾雀鸟栖息环境，
2025-10-28 02:00 HKT
「培」伴前行