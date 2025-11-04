李纯恩 - 小事 | 好好过日子

头发长了，去楼下发型屋剪毛。跟洗头小师傅聊天，原来他已在那里工作了十年，他说十年一晃就过去了。这家发型屋我帮衬得更久，三十四年了。



帮衬这么久不为别的，只因为方便，要剪头发，下楼就是。有些朋友在这种事情上就没这么随和，尤其是女人，她们若是用开了一家发型屋，不管搬家搬得多远，到时到候都会山长水远回去帮衬做个头发，真是不辞辛劳，一点将就不得。



在生活上，每个人都会有些属于自己的要求，等要求变成习惯之后就很难改变。每个人对于时间的价值概念也不一样，所以有的人即使住得再远都会帮衬同一间发型屋，而我则只求就近方便，碰巧我在那里已住了三十四年，发型屋也开了那么久，便好像十分长情了。若我是个勤于搬家的人，肯定不会有这份耐性，至于头发理成甚么样子，反而无所谓。我的发型长年不变，便是这个原因。



生活中许多事情就是这样，很细微，很琐碎，但东一件西一件加起来，就是一辈子了。这当然也是要加起来之后才知道的，就像我在同一家发型屋理了三十多年发一样，不知不觉就那么多年过去了。那么多年的时间，也就是由许许多多如此的琐琐碎碎组成。人生大事不多，过日子的基础就是琐琐碎碎。琐琐碎碎实在，比许多「宏大叙事」靠得住。



洗头的时候小师傅照例问我头痒不痒，这句话他也问了我十年了。广东人会把头痛的事情说成「头痕」，头痛要命，头痕则轻描淡写，搔搔便也没事了。广东人实惠豁达。我跟小师傅说，有点痒，他便团团转轻搔起来，舒服极了。



李纯恩