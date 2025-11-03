甘荞因 - 恐怖现象 | 镛融芯语

上星期，我父亲收到朋友传来的一则讯息，是一条在YouTube上发布的影片，标题赫然是：【内地客疑食不起中环烧鹅酒家发烂了！】隐形消费太离谱？！



这段长约10分钟的影片，画面素材只有我们酒家的正门、烧鹅明档，配上一张收据和一位女士不满的表情。然而，该YouTuber在未经任何事实核查（fact check）下，便在影片开场，将近日一宗小红书用户投诉「隐形消费」的个案，直接嫁祸给我们，声称片中投诉的店家「就是中环的镛记」。



最荒谬的是，该YouTuber声称是评论小红书的原帖，但事实上，原帖的收据一直清晰可见，上面列明的店名是另一间位置较接近上环的酒家，根本不是镛记。而且不论那张收据的格式、项目、价格都与我们完全不符，单是影片中提及的「入座即上两碟鱼皮花生及XO酱」，我们也从未提供过。然而，这位身为前大律师的YouTuber，却完全违背了法律专业应有的严谨求真精神，在零事实核查的情况下，只为哗众取宠，不断重复「肯定是镛记」，造成先入为主的误导。



我们一直努力经营品牌，却因一段凭空捏造的影片被抹黑，感到非常无辜与无助。虽然已即时做出投诉，但对方有权不下架。父亲只能自我安慰：「有价值才会被『招呼』。」我们理解顾客有不同感受，也尊重所有意见，但这种未经查证的诬捏，已构成诽谤。



这件「恐怖」的经历，让我深刻反思当下社交媒体的扭曲现象。在今时今日的营商环境，社交媒体，尤其是小红书，被十居其九的商家视为「魔法般」的行销工具，仿佛只要找KOL「种草」，就能提升销量。



但现实是，整个社交媒体的门槛极低，为抢流量，内容失实、哗众取宠、情绪操控已成常态。一段影片，无论真假，都能引发病毒式传播。我们这次的遭遇，正是一个血淋淋的例子。



这种现象，不止发生在饮食评论。早前媒体亦曾报道，有YouTube「伪医疗」频道，利用AI生成虚假专家，专攻银发一族。那些「专家」身份和内容全属虚构，却仍吸引了近20万粉丝。许多长者深信不疑，甚至依此作出错误的健康决策。这不只是资讯失真，更是具操控性的误导，其恐怖程度，犹如长辈版的「艾莎门」（Elsa Gate）。



社交媒体确实带来了机会，但也同时放大了误导与诽谤的风险。我们无辜「中枪」的事件，正反映了网络生态的扭曲——为了流量，许多人宁愿牺牲真相。



如今网上充斥着真假难辨的资讯，我们自己必须要有一双雪亮的眼睛，去思考所有事情的真伪。这个时代真正的恐怖，或许已不是资讯的匮乏，而是你再也分不清，甚么是真，甚么是假。



镛记酒家行政总裁

甘荞因