Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘荞因 - 恐怖现象 | 镛融芯语

镛融芯语
镛融芯语
甘荞因
2025-11-03 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　上星期，我父亲收到朋友传来的一则讯息，是一条在YouTube上发布的影片，标题赫然是：【内地客疑食不起中环烧鹅酒家发烂了！】隐形消费太离谱？！

　　这段长约10分钟的影片，画面素材只有我们酒家的正门、烧鹅明档，配上一张收据和一位女士不满的表情。然而，该YouTuber在未经任何事实核查（fact check）下，便在影片开场，将近日一宗小红书用户投诉「隐形消费」的个案，直接嫁祸给我们，声称片中投诉的店家「就是中环的镛记」。

　　最荒谬的是，该YouTuber声称是评论小红书的原帖，但事实上，原帖的收据一直清晰可见，上面列明的店名是另一间位置较接近上环的酒家，根本不是镛记。而且不论那张收据的格式、项目、价格都与我们完全不符，单是影片中提及的「入座即上两碟鱼皮花生及XO酱」，我们也从未提供过。然而，这位身为前大律师的YouTuber，却完全违背了法律专业应有的严谨求真精神，在零事实核查的情况下，只为哗众取宠，不断重复「肯定是镛记」，造成先入为主的误导。

　　我们一直努力经营品牌，却因一段凭空捏造的影片被抹黑，感到非常无辜与无助。虽然已即时做出投诉，但对方有权不下架。父亲只能自我安慰：「有价值才会被『招呼』。」我们理解顾客有不同感受，也尊重所有意见，但这种未经查证的诬捏，已构成诽谤。

　　这件「恐怖」的经历，让我深刻反思当下社交媒体的扭曲现象。在今时今日的营商环境，社交媒体，尤其是小红书，被十居其九的商家视为「魔法般」的行销工具，仿佛只要找KOL「种草」，就能提升销量。

　　但现实是，整个社交媒体的门槛极低，为抢流量，内容失实、哗众取宠、情绪操控已成常态。一段影片，无论真假，都能引发病毒式传播。我们这次的遭遇，正是一个血淋淋的例子。

　　这种现象，不止发生在饮食评论。早前媒体亦曾报道，有YouTube「伪医疗」频道，利用AI生成虚假专家，专攻银发一族。那些「专家」身份和内容全属虚构，却仍吸引了近20万粉丝。许多长者深信不疑，甚至依此作出错误的健康决策。这不只是资讯失真，更是具操控性的误导，其恐怖程度，犹如长辈版的「艾莎门」（Elsa Gate）。

　　社交媒体确实带来了机会，但也同时放大了误导与诽谤的风险。我们无辜「中枪」的事件，正反映了网络生态的扭曲——为了流量，许多人宁愿牺牲真相。

　　如今网上充斥着真假难辨的资讯，我们自己必须要有一双雪亮的眼睛，去思考所有事情的真伪。这个时代真正的恐怖，或许已不是资讯的匮乏，而是你再也分不清，甚么是真，甚么是假。

镛记酒家行政总裁
甘荞因

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
顶角膏蟹。
甘荞因 - 无「蟹」可击 | 镛融芯语
　　每年一踏入下半年，众多的「蟹迷」便开始雀跃，揭开一年一度的「蟹季盛宴」。然而，近二十年来，大闸蟹的风头一时无两，几乎成了秋季的唯一主角。惟老饕们都心中有数，南方蟹种的精彩，绝不亚于前者。正所谓「北有大闸蟹，南有黄油蟹」，是时候重新发掘本地蟹种的细致滋味。 　　平心而论，两者风味截然不同。大闸蟹多产自阳澄湖、太湖等淡水湖泊，部分更属人工饲养；而南方蟹种，大多生长于咸淡水交界的红树林，以鱼仔
2025-11-10 02:18 HKT
镛融芯语
炉边对谈。
甘荞因 - 炉边谈 | 镛融芯语
　　当我们谈起「奢华旅游」，脑中浮现的可能是五星级酒店、私人飞机或米芝莲餐厅。然而，最近的一场「炉边对谈」，却让我重新思考了「奢华」的真正意义，尤其是对女性而言。 　　在大多数家庭中，女性往往是旅游的「总策划师」。从选目的地、安排住宿、设计行程到安全预算，无一不操心。这份辛劳，往往让女性的假期变成了另一种形式的劳动，难以真正放松。 　　我曾听一位伯母分享，她曾与子女及孙儿租住海外独立屋
2025-10-27 02:00 HKT
镛融芯语