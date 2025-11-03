卢健生 - 正到飞起 | 跨晒界

上星期带表哥表嫂到深圳山姆购物，中午出发，过关后先去吃午饭，地点选了我去过几次，生意一直很好，很少被自媒体推荐，在龙华区壹方城的「一绪寿喜烧」。



怎样定义生意好？我认为，无时无刻门口都有人排队，生意所谓「做唔切」，应该算生意好，同意不？寿喜烧 Sukiyaki，意思就是牛肉火锅。一绪的寿喜烧，是自助餐形式，注明两小时畅食制，点餐截止时间为九十分钟。畅食，即是任食；同理，畅饮就是任饮。儿童高度120cm以下免费，121至150cm半价，150cm以上全价，我认为很合理。



一绪的自助餐，最基本的是「安格斯牛肉升级放题套餐」非会员价169元，在美团上直接购买，就是会员价，才149元一位。我推荐他们不是因为149元很便宜，而是因为他们提供的所有食品饮品，质素都非常好，149元简直难以置信。



我来介绍一下这个放题套餐，首先同桌客人只能选同一种套餐，锅底7选2，有番茄咖喱麻辣鸡汤各种选择。然后就是自助饮料畅饮，这个要特别介绍一下，他们雪柜里的各种饮料，除了普通的可乐雪碧，还有日本波子汽水，Evian矿泉水、Perrier矿泉水、星巴克罐装咖啡、椰子水和各式各样高级果汁饮料珍珠奶茶等等，三十款全部任饮。想一想，你去高级酒店餐厅，点两瓶Perrier，可能已经要一百多了。



然后还有一系列畅吃的食材，包括「丸滑系列」、各式蔬菜包括松茸、毛肚、牛蛙、虾滑、虎皮凤爪、三文鱼焗卷、榴莲焗卷、鳗鱼寿司、黑毛雪花猪肉、呼伦贝尔小羔羊、黑毛牛卡卢比、雪花牛上脑、及黑毛牛牛排肉。我们三人，选了会员价189元的超值放题套餐，在上述的套餐基础上，加了三款东西：八款海鲜（包括生蚝鲍鱼黑虎虾等）、霜降牛肩肉和手切牛肉。手切牛肉我觉得一般，但是八款任点任吃的海鲜中，有生蚝及鲍鱼。我们集中火力，猛点猛吃生蚝和鲍鱼，不亦乐乎。一绪的自助餐，还包括三十款甜品雪糕，质素也非常高。水果方面，西瓜蜜瓜提子不止卖相好，味道也不错，一看就知道是高级货色。



后来看到其他桌的客人，点了229元，包括大闸蟹的和牛畅吃放题套餐，也是超值。回来后，表嫂发讯息给我，两句话：「全部都好好食好好饮，正到飞起。」顺便给大家一个攻略，在微信「一绪寿喜烧」公众号，可以取号等枱，而且避开午饭晚饭高峰时段，就不用排队了。



视觉科技CEO

卢健生