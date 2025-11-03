朱小新 - 马拉松新政（一） | 北漂见闻

随着跑步运动在内地普及，过去十几年各类马拉松赛事逐年增加，「跑马」成为中产生活方式的标志之一。笔者作为多年的跑步爱好者，亦时不时会在过去的专栏中分享全国各地跑马的心得与见闻。



然而，近年来随着赛事数量激增，各类问题也不断出现。例如，赛事组织协调混乱、报名过程中参赛名额抽签及「慈善」名额出售环节不透明、赛事财政入不敷出等。另外，由于部分省市赛事频密举办，周末及节假日动辄封闭城市主要道路半日甚至全日，亦屡遭当地居民投诉。



针对上述情况，上周末（10月31日）中国田径协会发布一份《关于进一步规范马拉松赛事相关工作的通知》，对相关问题作出具体规定。



根据新规定，日后各地在赛事筹划时，应切实考虑参赛需求、资金筹措和城市承载能力，合理规划赛事规模；各类赛事将加强对主办方的问责，包括流程管理、与当地各政府部门协调、风险防范及应急处置等；在赛事名额的安排上，公众参赛名额原则上不低于赛事总规模的九成，严厉打击倒卖名额、名额诈骗等违法行为。



针对赛事封路扰民，新规亦给出指引，要求主办方制订专项方案，最大限度降低对城市运行的干扰。包括：动态规划赛道封控、压缩封路时间、科学设置车辆绕行路线。



另外值得注意的是，新规对「文明参赛」也提出要求，包括要明确服装要求及行为准则，引导约束参赛者聚焦运动本身，杜绝藉赛事引流吸睛或表达不合理诉求。此条或使得日后马拉松赛场再无各类创意「扮鬼扮马」选手，让赛事少了几分轻松与活力。



北京拼搏港青

朱小新