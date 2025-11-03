Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱小新 - 马拉松新政（一） | 北漂见闻

北漂见闻
北漂见闻
朱小新
2025-11-03 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　随着跑步运动在内地普及，过去十几年各类马拉松赛事逐年增加，「跑马」成为中产生活方式的标志之一。笔者作为多年的跑步爱好者，亦时不时会在过去的专栏中分享全国各地跑马的心得与见闻。

　　然而，近年来随着赛事数量激增，各类问题也不断出现。例如，赛事组织协调混乱、报名过程中参赛名额抽签及「慈善」名额出售环节不透明、赛事财政入不敷出等。另外，由于部分省市赛事频密举办，周末及节假日动辄封闭城市主要道路半日甚至全日，亦屡遭当地居民投诉。

　　针对上述情况，上周末（10月31日）中国田径协会发布一份《关于进一步规范马拉松赛事相关工作的通知》，对相关问题作出具体规定。

  根据新规定，日后各地在赛事筹划时，应切实考虑参赛需求、资金筹措和城市承载能力，合理规划赛事规模；各类赛事将加强对主办方的问责，包括流程管理、与当地各政府部门协调、风险防范及应急处置等；在赛事名额的安排上，公众参赛名额原则上不低于赛事总规模的九成，严厉打击倒卖名额、名额诈骗等违法行为。

　　针对赛事封路扰民，新规亦给出指引，要求主办方制订专项方案，最大限度降低对城市运行的干扰。包括：动态规划赛道封控、压缩封路时间、科学设置车辆绕行路线。

另外值得注意的是，新规对「文明参赛」也提出要求，包括要明确服装要求及行为准则，引导约束参赛者聚焦运动本身，杜绝藉赛事引流吸睛或表达不合理诉求。此条或使得日后马拉松赛场再无各类创意「扮鬼扮马」选手，让赛事少了几分轻松与活力。

北京拼搏港青
朱小新

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
朱小新 - 马拉松新政（二） | 北漂见闻
　　内地发布的《关于进一步规范马拉松赛事相关工作的通知》（以下简称《通知》），旨在促进内地赛事持续健康发展。但耐人寻味的是，上述《通知》并非突如其来，早在今年10月初，即通知正式发布几周前，网络上已在流传一份似模似样的新规文件（以下称「网传版新规」），在跑圈引起唔小震荡。 　　详细对比网传版新规与日前发布的《通知》之核心内容，再结合过去一个月内地赛事的变化，可再次发现，在内地所谓的「谣言」，
2025-11-10 02:16 HKT
北漂见闻
朱小新 - 穷游无极限（二） | 北漂见闻
　　穷游其实并不新鲜，相信包括笔者在内的许多港人，甚至更老一辈，年少时在海外都做过「背包族」（back packers），都有过睡青旅、抢平价火车／巴士飞、食便利店等经历。不过，据笔者观察，时下内地年轻人所谓的穷游，与以往并不相同。 　　20年前大学毕业的80后，或10年前毕业的90后，正处于是中国经济蒸蒸日上、双位数字增长，更开放包容的年代；他们满怀希望四围游历，旨在增长见闻、丰富人生阅历
2025-10-27 02:00 HKT
北漂见闻