李丞责 - 九运与火同行 | 李丞责博士玄学信箱

李丞责
2025-11-03 02:00 HKT
问：李博士您好，我的儿女分别13与15岁，沉迷上网打机难以劝止，让我十分担心前途。请问若在文昌位摆放您新书中提及的「地水火风空事业学业文昌塔」，能否助他们专心学业？

　　学业固然重要，但它只是人生的一个阶段。人生能否成功，不单取决于努力，也取决于方向。在文昌位摆放合适风水物品，象征寄语与祝福，也提醒人立志勤学、心志专一。古人有「雁塔题名」之说，文昌塔寓意壮志与目标，为环境增添正能量，有助专注与思考。但风水只是助力，真正能改变的，仍是自身努力与父母培育。同时，建议为子女批算八字，了解五行与性格，掌握长处，父母可因材施教。当孩子明白自身天赋与方向，自然更愿投入学习。

　　很多家长听到「打机」就紧张，其实未必需要完全排斥。现时正踏入「九运」火运，与过去属土的「八运」截然不同。土象征稳定与实在，代表以往的成功模式──勤奋、存钱、买楼、稳定工作。火则属虚、属变幻，是光与能量，看得到却抓不住。九运象征虚拟与速度，代表网上世界、电子科技、人工智能、资讯传播等新兴领域。成长于土运年代的人，应与时并进；要求子女依循旧有模式，未必仍然适用于今天的世代。

　　孩子沉迷的游戏世界，其实正属「火」的范畴。火的特质灵动、多变、富创造力——正是未来社会所需。电竞选手、游戏设计师、程式开发员、虚拟内容创作者，都有机会在新世代中发光发热。当然，凡事过犹不及，沉迷是不健康的，若能把兴趣转化为方向，「打机」亦可能成就未来。

　　九运是变化迅速的时代，与其恐惧，不如学会与火同行，让孩子找到属于自己的光与热。想了解更多九运世界预测，请参阅丞责全新运程书《相马伯乐》。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责 - 入伙拜四角 不拘于形式 | 李丞责博士玄学信箱
问：我快将搬入八乡博爱江夏围村的过渡房屋一人单位。由于安全理由，整个村范围内及单位内外均严禁烧蚊香、点香、烧衣纸等任何明火行为。我虽然是基督徒，但也相信玄学命理。不清楚单位之前住过甚么人，想在入伙前拜四角，但碍于禁火规定，实在不知如何是好。请问有甚么方法可让我住得平安顺利？ 　　传统上「拜四角」的确会烧香、烧衣纸、点蜡烛，象征驱除阴气、迎接新主。古代没有电灯，自然以火代表光明与正气；但当环境
2025-11-10 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱
李丞责 - 重阳扫墓 形式其次 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士你好，今年重阳节有老人家因病入院，未能同往扫墓，心里很是不安。请问如果重阳节无法扫墓，有没有其他方式表达对祖先的敬意？ 　　今年的重阳节在2025年10月29日（本周三，农历九月初九日，乙巳年庚戌月己卯日）。这一天，自古被视为「九九重阳」，因「九」在《易经》属阳数，两九相重而得名。古人相信此日宜登高避祸，并藉登高怀远、表达思念亲人的情怀。 　　重阳节的意义，除了祈福辟邪，也逐
2025-10-27 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱