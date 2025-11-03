Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 两年后越南看歌剧 | 任意行

张诺
2025-11-03 02:00 HKT
生活 专栏
　　幻想在2027年，夜游河内西湖（Ho Tay），置身恍似大贝壳的建筑内，看浦契尼的《杜兰朵》，这部以东方为背景的西方歌剧，在这个东方独特的空间里演出，特别让我感动⋯⋯

　　幻想完毕，现实是，这一座歌剧院正在建造中，正慢慢从水面升起，陶瓷立面在夕阳下闪烁着母贝光泽，这不仅是歌剧院，更是建筑与自然对话的诗篇。

　　位于河内西湖畔的音乐岛（Isola della Musica），由建筑大师伦佐．皮亚诺设计的漂浮歌剧院，自2025年动工以来便备受全球瞩目。穿过莲花池环绕的景观公园，这座造价5亿美元的文化综合体在夜色中宛如一颗发光的珍珠。

　　音乐岛歌剧院矗立在西湖与潭池湖之间的人工岛上，其设计灵感源自河内西湖悠久的珍珠养殖历史。

　　建筑外观采用母贝般的曲面造型，陶瓷瓦片组成的像素化外立面，在不同光线下变换着色彩。

　　皮亚诺的设计团队通过移除13347平方米的原有土地，重新连接了西湖与潭池湖，使建筑仿佛从水中自然生长而出。

　　这不仅是建筑的奇观，更是生态与建筑的巧妙结合。

　　薄型肋状混凝土结构构成的三维悬链曲面，让整个建筑如蛋壳般轻盈却坚固。这种完全受压的结构系统，既节省材料，又创造出宽敞无柱的内部空间。

　　这座夺目的歌剧院将于2年后开幕，届时有理由去一趟越南，步入1800席的歌剧院大厅，看一场激动人心的歌剧。

张诺

沈靖韬与小提琴家陈蒨莹（左）。
张诺 - 钢琴与小提琴共谱音乐诗篇 | 任意行
　　我安坐在香港文化中心音乐厅上层的G83座上，俯望大舞台，钢琴的右侧轮廓清晰如画，沈靖韬的侧影专注而沉静，其十指在琴键上翩跹跃动，仿佛与音乐共生。这一夜，他不仅展现了精湛的技巧，更以深邃的诠释，与小提琴家陈蒨莹的绚烂琴音交织，共谱了一场动人的音乐诗篇。 　　贝多芬的《C小调第七小提琴奏鸣曲》，如一场灵魂的对话。钢琴与小提琴时而齐声共鸣，时而彼此追问，在紧张与不屈的乐音中，迸发出贝多芬内心的
2025-11-05 02:00 HKT
任意行
张诺 - 与野兔的邂逅 | 任意行
　　在繁忙的都市生活中，你可曾想过，一只在田野偶遇的野兔，会为生活带来怎样的转变？英国作家克萝伊．道尔顿（Chloe Dalton）在她的新书《养育野兔》（Raising Hare）中，讲述了一段与野兔共处的奇妙经历，这是一段人与动物的情缘，更是一场关于人如何与自然共存的思考。 　　道尔顿原本是穿梭于各国之间的政治顾问，在新冠疫情期间从伦敦搬到乡间家中工作。起初她难以适应缓慢的生活节奏，直到
2025-10-31 02:00 HKT
任意行