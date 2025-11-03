张诺 - 两年后越南看歌剧 | 任意行

幻想在2027年，夜游河内西湖（Ho Tay），置身恍似大贝壳的建筑内，看浦契尼的《杜兰朵》，这部以东方为背景的西方歌剧，在这个东方独特的空间里演出，特别让我感动⋯⋯



幻想完毕，现实是，这一座歌剧院正在建造中，正慢慢从水面升起，陶瓷立面在夕阳下闪烁着母贝光泽，这不仅是歌剧院，更是建筑与自然对话的诗篇。



位于河内西湖畔的音乐岛（Isola della Musica），由建筑大师伦佐．皮亚诺设计的漂浮歌剧院，自2025年动工以来便备受全球瞩目。穿过莲花池环绕的景观公园，这座造价5亿美元的文化综合体在夜色中宛如一颗发光的珍珠。



音乐岛歌剧院矗立在西湖与潭池湖之间的人工岛上，其设计灵感源自河内西湖悠久的珍珠养殖历史。



建筑外观采用母贝般的曲面造型，陶瓷瓦片组成的像素化外立面，在不同光线下变换着色彩。



皮亚诺的设计团队通过移除13347平方米的原有土地，重新连接了西湖与潭池湖，使建筑仿佛从水中自然生长而出。



这不仅是建筑的奇观，更是生态与建筑的巧妙结合。



薄型肋状混凝土结构构成的三维悬链曲面，让整个建筑如蛋壳般轻盈却坚固。这种完全受压的结构系统，既节省材料，又创造出宽敞无柱的内部空间。



这座夺目的歌剧院将于2年后开幕，届时有理由去一趟越南，步入1800席的歌剧院大厅，看一场激动人心的歌剧。



张诺