KellyChu - 港澳两地多位名人传圣火 马会廖长江应家柏上阵 | Executive日记

KellyChu
2025-11-03 02:00 HKT
生活 专栏
全运会火炬传递昨天喺香港、澳门、广州和深圳4个城市同步举行，港澳多位商界名人亦现身参与，包括马会主席廖长江、马会行政总裁应家柏、恒基地产主席李家诚、新鸿基地产执行董事郭基𪸩、信和集团主席黄永光、周大福珠宝集团有限公司副主席兼执行董事郑志雯、中电控股首席执行官及执行董事蒋东强、澳娱综合常务董事何超凤、美高梅董事长何超琼等，体现社会各界携手参与是次盛事嘅重要意义。

　　马会作为今届全运会香港赛区唯一合作伙伴，共派出9位代表参与传递圣火，除咗主席廖长江，行政总裁应家柏亦系火炬手之一。出任香港赛区团体义工嘅马会义工队亦沿途为火炬手打气。马会表示，非常荣幸能够参与火炬传递，展现马会嘅活力和团结，带动全城炽热气氛，全力支持十五运会顺利举行。

　　李家诚担任香港站第六棒火炬手，逾百名同事特地到中环海傍为佢加油打气，沿途亦有不少市民支持。李家诚话，好多谢大家支持，荣幸能与4个城市嘅199位火炬手一同参与火炬传递，象征大湾区跨地区融合和协作，期望全城一齐投入全运会嘅运动热潮。

　　黄永光表示，能够担任全运会火炬手之一系其莫大荣誉，衷心感谢中央政府和香港特区政府给他这个宝贵机会，亦感谢组委会成功筹办呢场盛事，预祝第十五届运动会取得圆满成功，祝愿香港运动员再创辉煌佳绩。

　　蒋东强则形容今次传递圣火系难能可贵嘅机会，跑道两旁嘅市民及中电啦啦队全力打气，令佢深深感受到火炬嘅力量与传承精神，「这将成为我人生中深刻难忘的经历」。

　　港铁公司行政总裁金泽培、香港中华煤气有限公司企业事务及政府关系总监王佩儿等商界名人亦在香港火炬手阵容当中。

中电控股首席执行官及执行董事蒋东强成为火炬手。
新世界执行董事郑志雯与马会行政总裁应家柏交接 。
何超琼（右）交棒何超凤，姐妹花同框传递圣火。
信和集团主席黄永光。
