李纯恩 - 万圣节之后

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-11-03 02:00 HKT
生活 专栏
　　以往万圣节前都会在家里准备些糖，以防邻居家的孩子来拍门讨糖。今年忘了买糖，门铃却也没响，看来是小鬼们已经长大了。

　　在一个地方不知不觉住了许多年，邻家的孩子也都不知不觉长大，有时在电梯里遇到，神高神大跟我打招呼，已认不出是谁家的孩子。这自然也是不常见的缘故，大厦里住客不算多，平时少来往，最多在电梯里碰到，寒暄几句，然后各自回家，不知不觉，孩子们都长大了，万圣节自己跑出去跟朋友玩，没工夫到邻居家讨糖了。

　　不知几时，若在万圣节晚上门铃又响，那来的大概是孩子的孩子了。

　　你说我们怎么能不老？

　　万圣节一过就到了十一月，枫叶红了。网上所见，铺天盖地都是各地红叶斑斓的照片，很令人眼馋。这就想找个地方走走。首选当然是日本，日本首选是京都。京都真是个去不厌的城市，尤其是春秋两季，随脚乱走，不要说那些著名景点，即使只是小街小巷，拐弯抹角处，春花秋叶也都挑出怡人景色来。

　　朋友说现在京都游客实在太多，有些地方人潮汹涌像赶集一样。这也是事实，但或许是环境使然，游客到了京都都比较斯文，放肆者很少，所以人虽多，很热闹，但不闹。热闹和闹是不同的。只是如今去日本旅行，像我这种喜欢往山里走的人要注意的不是人多而是熊多，不知为甚么，今年日本山里的熊都出来跟人混了，连岚山竹林都有了熊踪。不知会不会有一天日本的熊跟香港的野猪一样，会跑到闹市散步。

　　朋友说，日本有熊，韩国没有熊，也一样有红叶，去韩国好了。我说好，你去吧。

李纯恩

