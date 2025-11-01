李纯恩 - 小时了了 | 好好过日子

中国有个男人，十岁跳级进大学，十四岁读完硕士，十六岁读完博士，是当时出名的神童，风头一时无两。现在这个「神童」二十八岁了，本来在大学有个教职，后来嫌没意思辞职不干了，又说跟人合作做生意，但做来做去一事无成，自己生活都无法解决，要靠父母隔三差五的接济才活得下去。



这个男人正应了一句老话：「小时了了，大未必佳。」这也是许多所谓的神童的结局。或许这些人只是碰巧「浓缩发挥」而已，把别人正常的学习过程提前挤在一段时间里完成，等到这一节发挥完了，便也没有甚么过人之长了。尴尬的是，由于小时候的「神童」表现令人惊艳，对他寄予厚望，到了长大，即使活得跟普通人无异，也因为跟小时候形成了强烈反差，便叫人失望了。



人生的成长和进步是一辈子的，不用「赶货」。你用了比别人短得多的时间完成了学业，并不代表一辈子都会比别人优秀。因为别人用了正常的时间也一样可以完成你学会的东西。这就像有的地方种双季稻，每季稻米在短时间成熟，但跟一年一熟的单季稻相比，一斤米还是一斤米，不会令人吃得特别饱，反而因为成熟期缩短，米饭的质量不如单季稻，做出来的饭没那么香。



所以，不要相信甚么「赢在起跑线上」这种废话。除非是短命鬼，否则人生是一场长跑，在起跑线上赢了几步并不代表后劲有继。长跑不用一百米冲刺，最要紧细水长流，在人生的长跑途中不断为自己补充所需，保持状态，一路从容，没有急相，那才可以像像样样跑到终点，便也没有「小时了了，大未必佳」的尴尬了。



李纯恩