李纯恩 - 小时了了 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-11-01 02:00 HKT
生活 专栏
　　中国有个男人，十岁跳级进大学，十四岁读完硕士，十六岁读完博士，是当时出名的神童，风头一时无两。现在这个「神童」二十八岁了，本来在大学有个教职，后来嫌没意思辞职不干了，又说跟人合作做生意，但做来做去一事无成，自己生活都无法解决，要靠父母隔三差五的接济才活得下去。

　　这个男人正应了一句老话：「小时了了，大未必佳。」这也是许多所谓的神童的结局。或许这些人只是碰巧「浓缩发挥」而已，把别人正常的学习过程提前挤在一段时间里完成，等到这一节发挥完了，便也没有甚么过人之长了。尴尬的是，由于小时候的「神童」表现令人惊艳，对他寄予厚望，到了长大，即使活得跟普通人无异，也因为跟小时候形成了强烈反差，便叫人失望了。

　　人生的成长和进步是一辈子的，不用「赶货」。你用了比别人短得多的时间完成了学业，并不代表一辈子都会比别人优秀。因为别人用了正常的时间也一样可以完成你学会的东西。这就像有的地方种双季稻，每季稻米在短时间成熟，但跟一年一熟的单季稻相比，一斤米还是一斤米，不会令人吃得特别饱，反而因为成熟期缩短，米饭的质量不如单季稻，做出来的饭没那么香。

　　所以，不要相信甚么「赢在起跑线上」这种废话。除非是短命鬼，否则人生是一场长跑，在起跑线上赢了几步并不代表后劲有继。长跑不用一百米冲刺，最要紧细水长流，在人生的长跑途中不断为自己补充所需，保持状态，一路从容，没有急相，那才可以像像样样跑到终点，便也没有「小时了了，大未必佳」的尴尬了。

李纯恩

李纯恩 - 万圣节之后 | 好好过日子
　　以往万圣节前都会在家里准备些糖，以防邻居家的孩子来拍门讨糖。今年忘了买糖，门铃却也没响，看来是小鬼们已经长大了。 　　在一个地方不知不觉住了许多年，邻家的孩子也都不知不觉长大，有时在电梯里遇到，神高神大跟我打招呼，已认不出是谁家的孩子。这自然也是不常见的缘故，大厦里住客不算多，平时少来往，最多在电梯里碰到，寒暄几句，然后各自回家，不知不觉，孩子们都长大了，万圣节自己跑出去跟朋友玩，没工夫
2025-11-03 02:00 HKT
好好过日子
李纯恩 - 麻雀回来了 | 好好过日子
　　旅行回来，最开心是早上起床听见了鸟叫。前阵子被台风「桦加沙」吹跑的麻雀们回来了，又在护土墙边的排水孔里筑起了窝。虽然这不一定就是之前那一批，但在晨光中又听到了吱吱喳喳的叫声，生机盎然，真的令人高兴。 　　人总会惦念些东西，有的人惦念人，有的人惦念物，这半个月来，我一直惦念的，就是以前生活在身边的麻雀们。那时候正有几窝小麻雀出生，大雀带着小雀外出，领飞到对面的石栗树上，让牠们留在枝头，然后
2025-10-31 02:00 HKT
好好过日子