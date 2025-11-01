谭纪豪 - 身如不系之舟 | 无名指

中美元首釜山会晤，万众瞩目。这个困局连始作俑的特朗普都无从下手，双方小心谨慎，得出各退一步又互不相让的平局。



我不谙时局，无意分析，只想起一个在内地做贸易的大老板。多年没见，最近在欧洲碰到他，长胖了点但面容憔悴，「被特朗普搞惨了！」他叹了口气说。「搞来搞去，朝令夕改，客户不肯进货，我备好的货唯有贱卖，亏了100多万美金。」



他的生意近8成在北美，正是特朗普口中「赚美国人很多钱」的中国企业。人家总统任期还有3年，朋友只好死守，公司裁了百几人，处于半停摆状态。他自己则云游四海，访遍天下博物馆看画，未到半年已自诩「能称得上名画的，都已看过。」他说得淡然，却听得我这个文艺大叔既妒且恨。每日营营，不就是为了过上几年这种逍遥快活的日子吗？



不过，信不信由你，我这朋友并不快乐。尽管生意赔了钱，对他来说还能承受，平日用钱丝毫不受影响，出行仍是头等舱，住得舒服吃得好。真正让他在步入老年前感到困惑，是人生无事可做的虚空。那天他说起环游世界看画，我们几个朋友还笑他「凡尔赛」（内地流行用语，意指低调地炫耀）。当他刷着手机相簿给我们看画时，我好像明白了些甚么。



他太太是持家营商均有道的贤内助，儿子是北大清华抢着要的学霸，这样的人生夫复何求？而偏偏就是「这辈子没甚么可投诉」，让他活得不痛快。人生只剩「拿手机为名画照相」，而做好此事的资源——钱和时间——他都不缺。身如不系之舟，是洒脱还是漂泊，不过一线之差。（IG︰tamkeiho）



谭纪豪