KellyChu - 4幅攀石墙照顾新手到专业级 JUST CLIMB启德园新店「开攀」 | Executive日记

攀石运动近年走入大众视野，香港本地攀石品牌JUST CLIMB启德体育园新分店昨日正式开张，系全港攀爬面积最大嘅有盖攀登设施！新场馆设于启德体育大道，内有4幅攀石墙，包括供进阶玩家挑战极限嘅17.5米领攀墙、符合国际比赛标准嘅15米速度攀石墙、适合初级攀登者嘅10米顶绳攀石墙，以及8米自动防护器攀石墙，设计旨在令人人都可以参与其中。



JUST CLIMB联合创办人、董事兼总经理关卓茹表示，4幅墙设计照顾唔同程度嘅攀登者，设有入门自动保护器到专业领攀，由入门级到专业级都有合适嘅训练空间。佢话，未来会推出更多教学课程、比赛同企业体验活动，等攀登成为每个人都可以参与嘅城市运动，亦希望平衡商业发展与教育推广。



JUST CLIMB联合创办人、前香港攀石代表队运动员何善挥就话，希望以安全与专业为本，将世界级攀登体验带入社区。佢形容，攀石系一种要求身体协调嘅运动，唔单止考体力，仲考观察力同策略思维。攀石运动近年逐渐普及，成为大众追求健康同释放压力嘅新选择，希望更多市民可以透过攀登学习突破自我。



启德体育园行政总裁庄泽基表示，呢个新设施体现体育园全民运动嘅理念，市民可享受安全而专业嘅攀石体验，让运动融入生活。开幕之后，香港又多一个攀石新热点，Kelly已经约好朋友一齐去试！



KellyChu



