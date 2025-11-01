KellyChu - 4幅攀石墙照顾新手到专业级 JUST CLIMB启德园新店「开攀」 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-01 02:00 HKT
攀石运动近年走入大众视野，香港本地攀石品牌JUST CLIMB启德体育园新分店昨日正式开张，系全港攀爬面积最大嘅有盖攀登设施！新场馆设于启德体育大道，内有4幅攀石墙，包括供进阶玩家挑战极限嘅17.5米领攀墙、符合国际比赛标准嘅15米速度攀石墙、适合初级攀登者嘅10米顶绳攀石墙，以及8米自动防护器攀石墙，设计旨在令人人都可以参与其中。

　　JUST CLIMB联合创办人、董事兼总经理关卓茹表示，4幅墙设计照顾唔同程度嘅攀登者，设有入门自动保护器到专业领攀，由入门级到专业级都有合适嘅训练空间。佢话，未来会推出更多教学课程、比赛同企业体验活动，等攀登成为每个人都可以参与嘅城市运动，亦希望平衡商业发展与教育推广。

　　JUST CLIMB联合创办人、前香港攀石代表队运动员何善挥就话，希望以安全与专业为本，将世界级攀登体验带入社区。佢形容，攀石系一种要求身体协调嘅运动，唔单止考体力，仲考观察力同策略思维。攀石运动近年逐渐普及，成为大众追求健康同释放压力嘅新选择，希望更多市民可以透过攀登学习突破自我。

　　启德体育园行政总裁庄泽基表示，呢个新设施体现体育园全民运动嘅理念，市民可享受安全而专业嘅攀石体验，让运动融入生活。开幕之后，香港又多一个攀石新热点，Kelly已经约好朋友一齐去试！

KellyChu
 

JUST CLIMB启德体育园分店开张。
JUST CLIMB启德体育园分店开张。
不少跑手以迪士尼角色造型参与活动。
KellyChu - 迪士尼10K Weekend迎20载 逾2.1万跑手共庆创历年新高 | Executive日记
　　不止火炬传递，香港迪士尼乐园昨天亦举办了一年一度嘅10K Weekend，今年活动更是20周年派对版，来自香港、内地、台湾、日本、韩国、泰国等地跑手踊跃参与，吸引逾21000人共襄盛举，创下历年新高。 　　财政司司长陈茂波、旅发局主席林建岳及旅游事务专员张冯泳萍昨天担任主礼嘉宾主持起跑仪式。陈茂波话，香港迪士尼乐园10K Weekend系一场奇妙庆祝活动，融合体育、旅游与社区精神，今年活
2025-11-03 02:00 HKT
Executive日记
昨日举行「科创之路：科研成果转化的突破与实践」分享会。
KellyChu - 第四届「中银香港科技创新奖」提名期展开 | Executive日记
　　香港科创成就喺国际上越嚟越亮眼，科研团队功不可没。由香港科技创新联盟主办、并由中国银行（香港）冠名赞助嘅「中银香港科技创新奖」自2022年设立以来，都以「创科兴港，科技报国」为宗旨，鼓励科研团队落地。奖项今年踏入第四届，昨日举行「科创之路：科研成果转化的突破与实践」分享会，为新一届揭开序幕，同时宣布提名期已经开始。 　　分享会邀请到历届获奖科研人士，分享科研创新嘅宝贵经验同洞见，鼓励同业
2025-11-01 02:00 HKT
Executive日记