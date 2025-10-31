Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 告别泰国皇太后 | 笔泰冲动

胡慧冲
2025-10-31 02:00 HKT
生活 专栏
　　泰国皇太后诗丽吉（Queen Mother Sirikit）于2025年10月24日逝世，全国随即进入哀悼期，政府宣布各地悬挂半旗30日，公务员须穿深色服装哀悼一年，一般民众亦被鼓励在90天内穿深色衫。

　　皇太后诗丽吉被尊称为「国民之母」，对泰国影响深远。哀悼期间，社会氛围顿时变得庄严肃穆，如今市面可见大量本地人甚至游客都改穿素色衣服，尤以黑色为主，显示出对皇太后的尊重。这种氛围不但反映在服装上，连广告宣传、商场布置、音乐声效也变得低调。

　　娱乐与旅游方面，泰国虽然对游客保持开放，但活动普遍收敛。戏院依然营业，不过避免过度欢乐的宣传；原本热闹的Centralworld万圣节活动宣布取消，但也有个别商场继续进行有关活动；夜生活与音乐表演同样有所缩减。

　　在消费层面，民众倾向避免奢华庆祝或大肆娱乐，导致餐饮、娱乐及零售业短期内生意略受影响。不过日常生活依然维持，商店、餐厅、交通运作正常，市面没有出现混乱。外国旅客只需注意衣着与举止，便能如常观光。至于即将举行的一年一度水灯节，根据政府所讲，因为这是一个传统的文化节日，所以亦都会低调举行，而不会取消。至于圣诞、新年期间，届时已过了首三十天，估计依然会有节日活动，但可能会低调少少。总括来说，皇太后辞世令泰国社会进入一段庄重的哀悼期，市面氛围低调而稳定。虽然娱乐与节庆活动有所收敛，但整体经济与生活秩序依然如常，反映出泰国社会在悲痛中依旧保持平和与稳定。

胡慧冲

