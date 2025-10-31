KellyChu - 职训局三校舍荣膺「环球未来设计大奖」金奖 | Executive日记

职业训练局三个校园发展项目，于国际知名「环球未来设计大奖2025」中囊括三项金奖殊荣，其与时并进嘅校园规划及教学设施设计新思维，获得全球建筑与设计界肯定，为未来教育空间设计树立新典范。



VTC航空及航海教育中心嘅设计荣获「建筑设计—教育设施（兴建中项目）」金奖。呢座楼高7层嘅中心将于2025/26学年启用，设计灵感源自飞机与船只流线形态，上层结构就似展开咗嘅机翼与登机桥，下层则以海岸波浪涟漪为概念，充满科技感和动感，展现前瞻学习精神。设计团队更参考太阳轨迹与日照量来规划窗户布局、玻璃选材和屋顶系统，巧妙提升通风采光效能，将能源效益、使用者舒适度与建筑美学完美融合。



VTC茶果岭新校舍嘅设计亦夺得「建筑设计—教育设施（设计概念）」金奖。新校舍整体概念以「海纳百川」精神为核心，配合以「百花齐放」为园境种植主题嘅海滨长廊，以及「海阔天空」室内设计理念，象征职专教育嘅多元及学生多样才华与发展潜能。设计意念以水波动态为灵感，校园宛若巨轮启航时牵起嘅水花，象征学子乘风破浪、迈向未来。此外，波浪造型架空花园平台连接了东西两座大楼，并于一楼户外平台与茶果岭海滨长廊无缝接驳，增强校园与社区嘅连结。



赛马会牙科护理训练中心嘅设计则荣获「室内设计—医疗保健（兴建中项目）」金奖。中心设计概念取材自牙齿形态与各种牙科工具嘅曲线，以象牙白为主色调，营造出专业而温暖舒适氛围，同时配备32张符合业界标准嘅专业牙科治疗椅及先进仪器，为学员提供完善学习环境。



KellyChu



