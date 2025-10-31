李纯恩 - 麻雀回来了 | 好好过日子

旅行回来，最开心是早上起床听见了鸟叫。前阵子被台风「桦加沙」吹跑的麻雀们回来了，又在护土墙边的排水孔里筑起了窝。虽然这不一定就是之前那一批，但在晨光中又听到了吱吱喳喳的叫声，生机盎然，真的令人高兴。



人总会惦念些东西，有的人惦念人，有的人惦念物，这半个月来，我一直惦念的，就是以前生活在身边的麻雀们。那时候正有几窝小麻雀出生，大雀带着小雀外出，领飞到对面的石栗树上，让牠们留在枝头，然后飞出去觅食，觅到了食，再飞回树上，小雀立即张大了嘴，像讨债一样叫了起来，大雀便急忙将嘴里叼着的食物还债一般喂进那一张张朝天张大的小嘴里。人在这种年纪有权饭来张口，鸟也一样，儿女债不分人兽，都要还。



这种热闹，因一场恶风而消失，本来以为恢复如此生机或许要等到明年春天。不料台风一走，也只相隔了半个月，护土墙边又热闹了起来。想必不久之后，就会飞上我家阳台上来打招呼了。



香港虽然禁止喂食野生动物，但在许多大型建筑里，都有麻雀在室内生活，比如置地广场中庭，比如山光道马会会所，都有麻雀飞来飞去在身边觅食，人雀各自修行，场面既和谐也动人。一个人鸟相安无事的地方，必是一个和善之地，少戾气，多温情，可以好好过日子。



李纯恩