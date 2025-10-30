李纯恩 - 熊出没注意 | 好好过日子

「熊出没注意」是日本北海道的一个标志，一个张着大口吼叫的熊头图案，下面写着「熊出没注意」五个大字，印在各种不同商品上。我买过不少印着这个图案的衣服，女儿小时候买了一个牌子贴在她房间门上，警告我们不要随便进去。



「熊出没注意」本来就是一句警告，但自从用作商品图案之后，警告的意义也变了，变成了深受游客喜欢的北海道特色。不料，现在这句警告却当真起来。



最近在日本各地都频频出现熊踪，不仅是荒野地方，甚至连京都岚山的竹林都有人看见了熊。岚山竹林是一条狭窄的通道，若是有只黑熊迎面走来，如此狭路相逢是很得人惊的。近来日本各地的熊出没，有的有惊无险，有的造成伤亡。京都各处虽有五起熊出没发生，都没有伤人，算是不幸中之大幸。据说日本的熊以往都在森林里找橡果吃，如今气候变化不定，橡果减少，熊就出山跑到人类地界找食物了。由于熊出没频繁，又伤了人，日本出现了猎熊队，前两天开枪打死了一只黑熊，据说牠是令五个人伤亡的元凶。



熊是庞然猛兽，但样子憨态可掬。网上有许多熊和人和睦相处的短片，尤其是俄罗斯，饲养熊的人好像特别多，那熊从小养成，天天跟人厮混，人走到哪里熊跟到哪里，缠绵如小猫小狗。养熊的多数是壮汉，外形也有点像熊，他们的宠物人立而起，常常比他们高出半个身子。庞然大物，却亲如猫狗，跟出跟入，这样的宠物，太令人心动，虽知养不得，但看看也欢喜。北美洲的居民点也常有大熊闯入，频密程度更甚日本。香港的野猴会进超级市场拿食物吃，北美的熊还会去人家里登堂入室开冰箱，却很少听说伤人，总是有惊无险，由此拍下的短片，常常比看人有趣。



李纯恩