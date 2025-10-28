Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 中环天际绽开「花云」 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
2025-10-28 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　维港之旁，38楼的高度，一颗餐饮明珠闪耀着截然不同的光芒。踏入位于中环超甲级商厦地标The Henderson 38楼的Summit 38，「花云」以「和风典雅」之精致美食，为老饕一族编织出一场层层递进的味觉与视觉盛宴。

　　「花云」由国际知名设计工作室HBA从京都四季变化的独特美态中吸取灵感，糅合有机的形式和形状、自然触感的材料，配以随颜色变化的动态灯光，创造了一个犹如置身户外用餐的体验。天花板像盛开一朵大樱花，柔和灯光映照下面一张马蹄形木枱，十多位客人围坐，用餐氛围亲密。

　　「花云」的灵魂人物，是曾于京都、东京及香港米芝莲星级餐厅掌勺的行政总厨小川贤（Ogawa Masaru）。这位来自东京的大厨旅港15年，厨艺精湛，曾任富豪府邸的私厨，如今自立门户，是日本美食爱好者之福音。

　　餐厅坚持使用日本乃至全球最顶级的时令海产，席前向食客展示，包括鲍鱼、龙虾、日产蟹和名贵海鱼，任客挑选，煮法亦随客喜好，如汁煮、炙烧、天妇罗等，既充满玩味也符合个人口味。肉类方面，大厨同样盛在木盘上向客人展示，包括和牛、黑毛猪、乳鸽等，由大厨即场炭烧，生熟度恰到好处，调味清新精巧，令人回味无穷。

　　除了海鲜与肉类两大主食，「花云」还呈现了大厨个人风格的多元菜式：精致的「虎虾柿子配芝麻白汁」、「鹅肝黑松露茶碗煮」、「季节刺身」、「鲍鱼海胆鱼子酱面」、「星鳗松茸清汤」、宛如艺术锦盒的「山海佳肴拼盘」，以及鲜美无比的「毛蟹海胆饭」。每道菜式不仅让味蕾感受极致的鲜味，也向传统的日本烹饪艺术致敬。

　　在这里，借由巧妙的空间设计与动态光影，樱花仿佛四季盛开，为这场美食之旅增添了无限诗意。

林静

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
林静 - 墨韵留香 | 红棉树下
　　近日，日本与台湾的博物馆相继展出中国古代书画名作，引发艺术爱好者跨海追寻墨韵之风。其实香港艺术馆的其中一个展馆虚白斋，也有不少珍藏的书画精品。 　　虚白斋的收藏中以明清书画尤为耀眼，其中石涛的《四时写兴图》更是「搜尽奇峰」的匠心之作。这位明末清初的名家，以笔墨抒写胸中丘壑，此卷分绘四季景致：春山澹冶、夏木苍翠、秋江寂寥、冬岭孤寒。石涛善用干湿浓淡变化，以湿笔渲染春水、枯笔勾勒冬山，展现四
2025-10-30 02:00 HKT
红棉树下
林静 - 秋日昂坪360漫游 | 红棉树下
　　踏入10月尾，香港的天气终于卸下夏日的湿热，迎来清爽宜人的金秋。这正是登山郊游的好时节。若要选一条既能饱览风光、又能轻松畅游的路线，我的心水推介是乘坐昂坪360缆车上大屿山。 　　缆车一路从东涌缓缓升起，脚下是碧绿山峦与蓝天白云，远处可见港珠澳大桥如银带横亘海面，机场跑道上飞机起降，一切壮阔得令人屏息。 　　到达昂坪后，可在市集享用午餐，随意逛逛特色小店。饭后，漫步前往心经简林，沿
2025-10-25 02:00 HKT
红棉树下