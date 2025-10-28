林静 - 中环天际绽开「花云」 | 红棉树下

维港之旁，38楼的高度，一颗餐饮明珠闪耀着截然不同的光芒。踏入位于中环超甲级商厦地标The Henderson 38楼的Summit 38，「花云」以「和风典雅」之精致美食，为老饕一族编织出一场层层递进的味觉与视觉盛宴。



「花云」由国际知名设计工作室HBA从京都四季变化的独特美态中吸取灵感，糅合有机的形式和形状、自然触感的材料，配以随颜色变化的动态灯光，创造了一个犹如置身户外用餐的体验。天花板像盛开一朵大樱花，柔和灯光映照下面一张马蹄形木枱，十多位客人围坐，用餐氛围亲密。



「花云」的灵魂人物，是曾于京都、东京及香港米芝莲星级餐厅掌勺的行政总厨小川贤（Ogawa Masaru）。这位来自东京的大厨旅港15年，厨艺精湛，曾任富豪府邸的私厨，如今自立门户，是日本美食爱好者之福音。



餐厅坚持使用日本乃至全球最顶级的时令海产，席前向食客展示，包括鲍鱼、龙虾、日产蟹和名贵海鱼，任客挑选，煮法亦随客喜好，如汁煮、炙烧、天妇罗等，既充满玩味也符合个人口味。肉类方面，大厨同样盛在木盘上向客人展示，包括和牛、黑毛猪、乳鸽等，由大厨即场炭烧，生熟度恰到好处，调味清新精巧，令人回味无穷。



除了海鲜与肉类两大主食，「花云」还呈现了大厨个人风格的多元菜式：精致的「虎虾柿子配芝麻白汁」、「鹅肝黑松露茶碗煮」、「季节刺身」、「鲍鱼海胆鱼子酱面」、「星鳗松茸清汤」、宛如艺术锦盒的「山海佳肴拼盘」，以及鲜美无比的「毛蟹海胆饭」。每道菜式不仅让味蕾感受极致的鲜味，也向传统的日本烹饪艺术致敬。



在这里，借由巧妙的空间设计与动态光影，樱花仿佛四季盛开，为这场美食之旅增添了无限诗意。



林静