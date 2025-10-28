金泽培 - 绿色建筑铁三角 | 「培」伴前行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培
2025-10-28
香港高楼林立、人口稠密，多年前便被称为石屎森林。随着绿色建筑理念逐渐渗透城市规划，不难发现近年新落成建筑纷纷融入多样绿化、自然采光等元素，为城市景观注入更多生气与绿意。

　　港铁遍布十八区的车站，不仅是市民出行的要点，坐落社区之中亦可成为推动绿色共融的典范。以2020年启用的显径站为例，车站的半开放式设计提供自然采光及对流通风、绿化天台、使用可再生能源及环保物料等，规划上亦照顾雀鸟栖息环境，从内到外体现对生态保育的重视，是近年绿色车站的示范。

　　我相信建设不只是速度与效率的比拼，更是关乎实用安全、建筑美学及环保使命这「绿建铁三角」的平衡与加乘。

　　早在二十年前，港铁已引入绿色建筑的考量，与迪士尼线同年启用的欣澳站，便是「初代」绿色车站。其开放式、自然通风的建筑设计，配上特色帐篷站顶与自然采光，打破传统车站设计框架，引入环保元素，同时兼顾车站作为公共交通的实用安全及建筑美感，与欣澳四周自然景色融为一体。

　　欣澳站的独特设计，于启用翌年（2006年）获得环保建筑专业议会首届「环保建筑大奖」，评审当时形容其设计跳出框框，兼顾人居环境、能源及成本效益与维修保养便利，帐篷结构亦有助减少建筑废料，设计既有助天然通风亦配衬美丽海景。

　　欣澳站可谓绿色车站的前辈，显径站则是青出于蓝的新一代。未来大家可期待更多「后起之秀」。多个新线项目进行得如火如荼，我们亦提升环保标准，目前已有七个筹建中的新车站设计成功取得「绿建环评」暂定金级或以上认证，预计每年每站的碳排放将比传统设计减少约20%。

　　绿色建筑不是一个口号或风格，而是实践。港铁会继续融合环保思维及创新技术，建造新一代低碳车站，为香港建构更宜居、更可持续的城市。

金泽培

