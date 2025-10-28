Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 回来了 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-10-28 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　五天青岛游一晃就过，临走有些意犹未尽，那也好，留个念想下次再来。上了飞机，两个多小时航程，吃顿饭看场电影便也到了。时值黄昏，夕阳斜照，云上有云，被阳光照得彤红彤红，在机窗外像布景一样，一片片闪过。云下有江河，弯弯曲曲，水面泛着耀眼的金光，如逶迤腾飞的金龙，分外好看。

　　下了飞机，入了境，行李也已经在行李带上转圈了。然后出关，走去停车场，上了预约的车，四十分钟后到家，整个过程一气呵成，几乎没有停顿。这便是香港效率了。香港机场不小，但就是没有走在内地许多机场里那样给你山长水远的感觉，比如刚刚离开的青岛机场，上机下机，都如长征。

　　眼下正是艺术品拍卖季节，几家拍卖行都在举行秋拍预展。回来第二天先去邦瀚斯看看。主要看书画，今年他们征集到许多佳品，特别是从国民党元老张群征来的张大千的作品，每一幅都有来历故事，所以特地做了详细的时间表，叙述张群和大千的交情。从大千给张群画上的题识和称呼的转变，便知二人的交情如何由浅至深，由生疏至莫逆，中间经过的几十年，不知有多少故事。看画的有趣之处，往往是因为这样的蛛丝马迹小启发，然后才有更大的背景，这是真正的「画外之音」。又例如有一套黄宾虹的画稿，其中一幅画上的题识说画家因为写生时见到一座叫「宾虹亭」的亭子，心生欢喜，便以此作了自己的名字。这便又是不经意的收获。

　　看完画又去了上环的「洁思园画廊」取前些日子我寄放在那里的几幅画，画廊主人萧晖龙兄正好在，于是喝茶聊天。不觉天晚，告辞归家，取下旧画，挂上新画。旅行回来，似乎还很忙。

李纯恩

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
李纯恩 - 熊出没注意 | 好好过日子
　　「熊出没注意」是日本北海道的一个标志，一个张着大口吼叫的熊头图案，下面写着「熊出没注意」五个大字，印在各种不同商品上。我买过不少印着这个图案的衣服，女儿小时候买了一个牌子贴在她房间门上，警告我们不要随便进去。 　　「熊出没注意」本来就是一句警告，但自从用作商品图案之后，警告的意义也变了，变成了深受游客喜欢的北海道特色。不料，现在这句警告却当真起来。 　　最近在日本各地都频频出现熊踪
2025-10-30 02:00 HKT
好好过日子
李纯恩 - 香宫夜宴 | 好好过日子
　　在青岛最后一夜，晚饭安排在香格里拉酒店的「香宫」。这顿晚宴一早订下，「香宫」的两位大厨精心打点，六道冷盘，十道热菜，另加甜品。菜单如下： 　　锦绣六味碟、椰香黄鱼狮子头、胶州白菜烧海捕大虾、魔法火焰黑蒜雪花牛、葱烧海参、蟹粉鸡头米鲟龙筋、老青岛烤鳗鱼、梅干菜海螺东坡肉、菌香龙腾青石斑、双菇炒鹤斗白、百合鲜虾饺、流心芒果西米露并水果。 　　两位大厨一位是上海人夏师傅，一位是山东人王师
2025-10-27 02:00 HKT
好好过日子