李纯恩 - 回来了 | 好好过日子

五天青岛游一晃就过，临走有些意犹未尽，那也好，留个念想下次再来。上了飞机，两个多小时航程，吃顿饭看场电影便也到了。时值黄昏，夕阳斜照，云上有云，被阳光照得彤红彤红，在机窗外像布景一样，一片片闪过。云下有江河，弯弯曲曲，水面泛着耀眼的金光，如逶迤腾飞的金龙，分外好看。



下了飞机，入了境，行李也已经在行李带上转圈了。然后出关，走去停车场，上了预约的车，四十分钟后到家，整个过程一气呵成，几乎没有停顿。这便是香港效率了。香港机场不小，但就是没有走在内地许多机场里那样给你山长水远的感觉，比如刚刚离开的青岛机场，上机下机，都如长征。



眼下正是艺术品拍卖季节，几家拍卖行都在举行秋拍预展。回来第二天先去邦瀚斯看看。主要看书画，今年他们征集到许多佳品，特别是从国民党元老张群征来的张大千的作品，每一幅都有来历故事，所以特地做了详细的时间表，叙述张群和大千的交情。从大千给张群画上的题识和称呼的转变，便知二人的交情如何由浅至深，由生疏至莫逆，中间经过的几十年，不知有多少故事。看画的有趣之处，往往是因为这样的蛛丝马迹小启发，然后才有更大的背景，这是真正的「画外之音」。又例如有一套黄宾虹的画稿，其中一幅画上的题识说画家因为写生时见到一座叫「宾虹亭」的亭子，心生欢喜，便以此作了自己的名字。这便又是不经意的收获。



看完画又去了上环的「洁思园画廊」取前些日子我寄放在那里的几幅画，画廊主人萧晖龙兄正好在，于是喝茶聊天。不觉天晚，告辞归家，取下旧画，挂上新画。旅行回来，似乎还很忙。



李纯恩