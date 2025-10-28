林国诚 - 下等先生通山走 | 五里山

要学习上乘的堪舆学根本是没有便法，除了有真实师承和自己的努力，反而天份不是最重要。我可以同大家分享，风水学最起码先要有脚力，唔行山功夫一定唔会高。自古的地师，和所有古籍都是过去先贤用脚行出来的结集，没有用脚行过写不出旷世巨著，我们不行过又如何明白著书者的心意。不论是阴阳二宅，都是要有峦头功夫，不能说我单看阳宅，阳宅要求的峦头功夫和阴宅无别。



看见我有些前辈师长，八十几岁和七十几岁的仍然每周仍上几次山，自己年轻力壮但真的感到汗颜，一个值得研究的墓穴，他们不时便去堪舆数次甚至十数次。因为每次都会有新的体会。因为学堪舆的过程确实是很漫长，又确实不适合这个世代的学习步速。今时今日还有多少人愿意登山涉水，今日有蚊患，昨日有野猪，前个月今天有酷热警告。蛇虫鼠蚁，山精妖魅。现今还有几人愿意承传这个末日行业。我乐于做这个下等先生，到今天从不敢疏懒，周末不论天气都必定上山堪察。我相信少有人够我跟随过师父多，家藏的风水书籍不会少于一间书店。但不够一个一个实例的研究。只有亲临现场实证才能融汇学以致用。希望有份成为下等。



我最近跟随老前辈游潮南为了看一超级巨富的祖墓。此人无人不晓，因为他在2004年在香港上市刚好入八运，2014年1拆5，我刚问Perplexity ，二十年间上升七百倍。当登上此穴确实是无比兴奋和震撼。此家族祖地葬上十余人。最早是在九十年前葬，最后一位是五十年。资料记载此族之前并不是巨富，但一入八运短短20年间，一发如雷，而且一直平安。如未去登上此穴根本无法可形容如此巧妙的布局。一点没有夸大，看完此穴我起码是增加了10年功力的下等先生。



林国诚