朱小新 - 穷游无极限（二） | 北漂见闻

穷游其实并不新鲜，相信包括笔者在内的许多港人，甚至更老一辈，年少时在海外都做过「背包族」（back packers），都有过睡青旅、抢平价火车／巴士飞、食便利店等经历。不过，据笔者观察，时下内地年轻人所谓的穷游，与以往并不相同。



20年前大学毕业的80后，或10年前毕业的90后，正处于是中国经济蒸蒸日上、双位数字增长，更开放包容的年代；他们满怀希望四围游历，旨在增长见闻、丰富人生阅历，从而更好迎接未来的挑战。因此，他们的思维相对积极，行为模式亦更有底线。



当下的年轻一代，尤其是00后，很大一部分大学时代在疫情中渡过，刚毕业又遇上经济下行、失业潮，因此他们的言行中总是透露出一种焦虑、迷茫，甚至是绝望。他们只想活在当下，及时行乐，或干脆「躺平」，不愿再面对个人前途、成家立业、买楼买车这种需要长期背负的压力。



笔者早前专栏分享过的「特种兵式」旅行，便是一个典型例子；如今无下限的穷游，则是此心态的又一种写照：正是因为不考虑未来，其行为对个人、对社会影响皆可抛诸脑后，底线自然也就更低。内地网络上有种时髦的说法，叫做「不知道明天和意外哪一个先来」，另有一首歌曲中歌词写道「青春没有售价，硬座直达拉萨」，反映的就是这样的情绪。



北京拼搏港青

朱小新