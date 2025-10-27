Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱小新 - 穷游无极限（二） | 北漂见闻

北漂见闻
朱小新
2025-10-27 02:00 HKT
　　穷游其实并不新鲜，相信包括笔者在内的许多港人，甚至更老一辈，年少时在海外都做过「背包族」（back packers），都有过睡青旅、抢平价火车／巴士飞、食便利店等经历。不过，据笔者观察，时下内地年轻人所谓的穷游，与以往并不相同。

　　20年前大学毕业的80后，或10年前毕业的90后，正处于是中国经济蒸蒸日上、双位数字增长，更开放包容的年代；他们满怀希望四围游历，旨在增长见闻、丰富人生阅历，从而更好迎接未来的挑战。因此，他们的思维相对积极，行为模式亦更有底线。

　　当下的年轻一代，尤其是00后，很大一部分大学时代在疫情中渡过，刚毕业又遇上经济下行、失业潮，因此他们的言行中总是透露出一种焦虑、迷茫，甚至是绝望。他们只想活在当下，及时行乐，或干脆「躺平」，不愿再面对个人前途、成家立业、买楼买车这种需要长期背负的压力。

　　笔者早前专栏分享过的「特种兵式」旅行，便是一个典型例子；如今无下限的穷游，则是此心态的又一种写照：正是因为不考虑未来，其行为对个人、对社会影响皆可抛诸脑后，底线自然也就更低。内地网络上有种时髦的说法，叫做「不知道明天和意外哪一个先来」，另有一首歌曲中歌词写道「青春没有售价，硬座直达拉萨」，反映的就是这样的情绪。

朱小新

更多文章
朱小新 - 马拉松新政（一） | 北漂见闻
　　随着跑步运动在内地普及，过去十几年各类马拉松赛事逐年增加，「跑马」成为中产生活方式的标志之一。笔者作为多年的跑步爱好者，亦时不时会在过去的专栏中分享全国各地跑马的心得与见闻。 　　然而，近年来随着赛事数量激增，各类问题也不断出现。例如，赛事组织协调混乱、报名过程中参赛名额抽签及「慈善」名额出售环节不透明、赛事财政入不敷出等。另外，由于部分省市赛事频密举办，周末及节假日动辄封闭城市主要道路
2025-11-03 02:00 HKT
北漂见闻
朱小新 - 穷游无极限（一） | 北漂见闻
　　过去很长一段时间，香港都是内地游客大手消费的目的地之一。直到近几年，尤其是新冠疫情后，来港挥金如土的内地客不再，取而代之是越来越多前来网红景点打卡，但唔购物、即日来回甚至在连锁快餐店过夜的「穷游」族。这让许多本地零售商户开始反思并担忧香港吸引力下降，自叹「内卷」不过内地同业。 　　香港的酒店食肆零售商户固然有需要改进之处，但以笔者愚见，内地「穷游」客并非因为嫌香港物价高或性价比低，而是呢
2025-10-20 02:00 HKT
北漂见闻