卢健生 - 寰宇堂The Noodle Bar | 跨晒界

跨晒界
跨晒界
卢健生
2025-10-27 02:00 HKT
生活 专栏
　　上星期飞往德国汉堡出差，经法兰克福转机，在机场买三明治和咖啡当早餐，盛惠十欧罗，味道一般，有点小贵。话说回来，全世界的机场，吃喝都特别贵，包括香港。

　　中午抵达酒店，得以提早入住（欧美酒店一般是三点后才可入住），进房间安顿后，马上出门吃午餐。酒店附近找到一间日本小店，本想吃碗拉面，简简单单又一餐，谁知侍应过来提醒我，该店只收现金，我只好转身离开。最近几年到欧洲，基本不带现金，这次被难倒了。还好酒店旁还有一间叫Seoul Station的韩国餐厅收信用卡，点了一碗牛骨汤饭，有四个免费前菜，埋单12.5欧罗免小费，这个价格在欧洲，算比较亲民了。

　　第二天到汉堡会议展览中心，这个展会有个特色，就是在会场四周，都放置了雪柜，内有各种玻璃瓶装啤酒汽水矿泉水，访客和参展商都可以随便取，在旁边的用餐区坐下，边聊边喝。免费任饮这招不错，吸引了不少访客来参观。收工回酒店路上，看见一间颇有特色越南小馆，门口餐牌上写着Pho，作为Pho痴的我，精神为之一振，决定过两天去试。临走前一晚去，进门后我主动问：「收不收信用卡？」被告知只收现金，唉，只好改去旁边一间肯收信用卡的意大利餐厅。为甚么这些餐厅都只收现金？聪明的读者们当然会明白。

　　离开汉堡，经苏黎世转机回港，在当地机场的 Aspire 贵宾室休息了两个小时。贵宾室布置高级，露台风景一流，虽然是任饮任食，不过膳食种类不算丰富。回港后。马不停蹄，过两天又飞北京出差。一早到香港机场，去国泰的「寰宇堂」商务贵宾室吃免费早餐。国泰贵宾室近年一直设有「风味坊」The Noodle Bar，提供各款面食。香港的「风味坊」有担担面、云吞面和鱼蛋粉，每碗份量都不大，味道不错，我通常要吃两碗才够。这次点了一碗云吞面、一碗鱼蛋粉，吃饱后上飞机睡大觉。

　　国泰在北京首都机场的贵宾室，之前进行翻新工程，改用其他贵宾室。得知国泰贵宾室最近已经重开，回程时趁机去体验了一下，焕然一新，新增了The Noodle Bar，有云吞面、担担面，不过没有鱼蛋粉，但增加了一些点心比如虾饺之类。云吞面保持一贯水准，担担面则感觉一般。

　　希望The Noodle Bar以后能多增加一些香港地道美食，比如艇仔粥、肠粉。

视觉科技CEO
卢健生

