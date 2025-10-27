李丞责 - 重阳扫墓 形式其次 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士你好，今年重阳节有老人家因病入院，未能同往扫墓，心里很是不安。请问如果重阳节无法扫墓，有没有其他方式表达对祖先的敬意？

今年的重阳节在2025年10月29日（本周三，农历九月初九日，乙巳年庚戌月己卯日）。这一天，自古被视为「九九重阳」，因「九」在《易经》属阳数，两九相重而得名。古人相信此日宜登高避祸，并藉登高怀远、表达思念亲人的情怀。



重阳节的意义，除了祈福辟邪，也逐渐延伸为「敬老节」，倡导孝道，关怀长者。这与「登高望远」背后的「敬天法祖」精神一脉相承。很多人选择在重阳扫墓，正是把登高与祭祖结合起来。



如无法亲临扫墓，亦毋须不安。中国传统强调「诚敬在心」，形式其次。若不能扫墓，可在家中简单设案，摆放清茶或鲜花，焚香一炷，心中默念思念与祝福，即可传达诚意。亦有人在祖先生前喜爱的地方静坐片刻，忆念旧情，也是一种「遥祭」。



若老人家住院，更应以孝养为先。古训有云：「百善孝为先」。能在重阳陪伴长者，关怀照顾，正是最契合节日精神的行动。对祖先而言，子孙安康、相亲相爱，才是最大的告慰。



在古代民俗里，重阳还有一个俗忌：「重阳若遇无雨，主来年旱灾」。虽然这是农业社会的天象观，但也提醒我们重阳不仅是祭祖，更与自然节气相连。



总结来说，重阳节是寄托思亲的日子，但真正重要的，不是必定去墓地，而是子孙能否怀着一颗敬祖念亲的心。诚心诵念，便是最好的祭奠。



