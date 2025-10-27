李梦 - 阅读上海 | 在岛上读书

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦
2025-10-27 02:00 HKT
　　诚如建筑学者安东尼．伍德所言：「每一个对城市的过去、现在和未来感兴趣的人，都应将上海作为首选必游之地。」不仅因为这里有丰盈且优雅的东方传统，也不仅因为这里的摩天高楼鳞次栉比，更因为这座城市在过去百多年中西文化碰撞交流的浪潮下，养成了既热闹又安闲，既跃动时尚又浪漫婉约的气质，独特的，引人流连。

　　最近休假，陪家人在上海小游，蟹黄面和小笼包不能错过，在安福路、武康路逛逛小店，亦是惬意。带在身边的一本书，名为《上海空中行走地图》，开本小巧，放入手提袋中，边走边翻看。将书中众多难得一见的、由高处俯拍鸟瞰的插图与眼前平视风景对照来看（见图），互为补充，别是一番浪漫。

　　本书由几位居于上海的建筑学者合著，依时序，约略分为三部分，讲建筑，更讲建筑与城市、建筑与生活的关联。从和平饭店为代表的外滩建筑群，到电灯厂转型为当代艺术博物馆的活化新生，从徐家汇的中西兼具，到陆家嘴短短20年间不断跃升的高厦，上海这座城市随着时代的迁变，空间不断向高向远处延展，生活在其中的人们的想像与创意，亦然。

　　上海摩登，藏在街巷转角处，也在城中人的三餐和四季里。 

李梦

