李纯恩 - 香宫夜宴 | 好好过日子

在青岛最后一夜，晚饭安排在香格里拉酒店的「香宫」。这顿晚宴一早订下，「香宫」的两位大厨精心打点，六道冷盘，十道热菜，另加甜品。菜单如下：



锦绣六味碟、椰香黄鱼狮子头、胶州白菜烧海捕大虾、魔法火焰黑蒜雪花牛、葱烧海参、蟹粉鸡头米鲟龙筋、老青岛烤鳗鱼、梅干菜海螺东坡肉、菌香龙腾青石斑、双菇炒鹤斗白、百合鲜虾饺、流心芒果西米露并水果。



两位大厨一位是上海人夏师傅，一位是山东人王师傅，各展所长，一顿晚宴的口味有鲁菜佳味，又有江南风情。鲁菜中的葱烧海参和白菜烧大虾是我特地点的，因为以前在那里吃过，十几年来念念不忘。这晚王师传特地现场表演烹制白菜烧大虾，先将青岛大虾用独门熬制的虾油在砂碢中煎香，然后加入用虾汤煨过的胶州大白菜，再加入用虾头虾脑煮出来的虾汤，虾油和虾汤色泽鲜红如辣椒油，跟大虾和白菜一同在碢中焖煮，煮好揭盖，菜色艳丽，香气四溢，吃进嘴里虾鲜菜糯，怎一个鲜字了得。



那道椰香黄鱼狮子头是淮扬菜的变奏，应该出自夏师傅之手。用黄鱼肉和猪肉做成一个大肉丸，海陆相济，再于一个椰青中炖成清汤狮子头，肉中有鱼鲜，汤中有椰子清香，真是上品。青岛市有一个地方叫红岛，红岛海域出产一种鲜美的蛤蜊，这晚为了让香港客人品尝当地美味，特地加了一道现场烹制的红岛蛤蜊。先是预备了己加热至300度的石碢，然后把蛤蜊放进去，再倒入一整瓶青鸟啤酒，立即盖上锅盖，啤酒在碢中沸腾，蛤蜊瞬间即熟，马上端上桌，原汁原味，鲜美极了。那道蟹粉鸡头米鲟龙筋也是江南口味，江苏大闸蟹拆的蟹粉，加上苏州鸡头米，上桌之时以为炒在一起的是猪蹄筋，却原来用的是鲟龙鱼背上那条「龙筋」，口感更是糯中有弹性，跟蟹粉和鸡头米相配，色香味一样不缺。



菜多纸短，先记这些。如此这般丰盛美满了一个晚上，酒足饭饱，三十个人吃得扶墙而归，为青岛之行划上完美句号。



李纯恩