闻风至 - 中国有色首季数据亮眼可取 | 鲜股落镬

美国铜价指数ETF（CPER）过去一年累升3成，反映需求爆发与供应收缩同时出现的结构性变化，铜价的牛市似乎已来临，当铜价站上新台阶，中国有色矿业（1258）作为中资背景的铜矿资源上市平台，未来爆发力不容忽视。



全球正进入电气化新时代，意思是电动车、家庭电器、数据中心、储能等都是一只又一只的「吞铜巨兽」。近年更有全球多间超级科技巨头同时加速建设AI基建，铜资源的需求曲线自然直线向上。



德意志银行在最新行业报告中已讲得相当白，全球铜矿正面临「严重供应中断」，多个大型矿山品位下降、投资不足，加上环保审批与政治阻力令新矿开发一拖再拖。瑞银亦预测2026年全球铜市场将出现明确供应缺口，规模或较今年扩大近一倍，原因包括矿难、罢工、物流瓶颈等多重因素同时爆发。



中国有色矿业背靠央企中国有色集团，资源布局集中在非洲的赞比亚与刚果（金），拥有多个大型矿山与冶炼产能，形成从采矿、选矿到冶炼的一体化产业链。公司在4月24日发布盈喜，数据相当亮眼。预估截至3月底3个月，公司拥有人应占利润约2.01亿美元，按年增长63%，核心驱动来自国际铜价上升、硫酸销量增加及销售单价提升。产量方面，首季阴极铜达38635吨，按年增长10%，已完成全年指引约3成。



有指开发一个铜矿项目动辄要7至12年时间才能投产，期间要面对环保审批、政治风险、基建配套、资金投入等多重挑战。当需求端一路向上，而供应端却被长周期限制住，市场自然会把目光投向那些能够在短时间内交到「新产量」的企业，而中国有色矿业似乎是市场上增量速度较强劲一员，有望把握铜市场的供应短缺商机。



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